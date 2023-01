El tenista chileno, Nicolás Jarry (155°), derrotó este jueves al estadounidense Emilio Nava (178°) por 7-6(3) y 6-3 en una hora y 32 minutos y se clasificó al cuadro principal del Australian Open.

El nieto de Jaime Fillol volverá a estas instancias del torneo oceánico después de cuatro temporadas, pues la última vez que lo logró fue en 2019, antes de ser castigado por doping.

Tras el triunfo, Jarry se mostró contento y reconoció que su pretemporada en Barcelona fue clave para alcanzar el nivel que mostró en la clasificación, donde ganó tres partidos seguidos.

“Muy contento por hoy día, por pasar una qualy de Grand Slam, ya que eso siempre es muy importante. Venía con muchas ganas de hacer un buen torneo y lo he logrado. No solo por el resultado, sino por cómo he estado jugando", señaló.

"Hice una pretemporada muy buena en Barcelona este año y tenía ganas de demostrar todo lo aprendido y lo he podido hacer cada vez mejor. Voy sumando confianza y tengo muchas ganas para lo que se viene adelante, para el cuadro principal”, añadió.

Antes de Emilio Nava, Jarry ya había vencido al finlandés Otto Virtanen (179°) por 5-7, 6-4 y 7-6(8) y al kazajo Timofey Skatov (144°) por 4-6, 7-5 y 6-1.

Ahora, tendrá un duro escollo, pues se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic, quien es 28° en el escalafón mundial y 26° cabeza de serie en el primer Grand Slam de la temporada.

De esta forma, Jarry se convirtió en el primer chileno en superar las clasificaciones de los cuatro Grand Slams: Australia, Ronald Garros, Wimbledon y el US Open.