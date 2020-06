Marcelo Ríos dispara en contra de Nicolás Massú: “Creí que iba a tener su apoyo cuando renuncié al equipo de Copa Davis”

Cada declaración de Marcelo Ríos deja algún damnificado y, en esta ocasión, fue Nicolás Massú, entrenador de Dominic Thiem. En ese sentido, el ex número uno del mundo criticó al Vampiro por no apoyarlo cuando este decidió renunciar al equipo chileno de Copa Davis.

En conversación con Tenis Chile partió explicando las diferencias con Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis. “Lo pasaba muy bien con el equipo, pero el tipo (Elías) me mintió en la cara. No puede echar al agua a un jugador así. No voy a andar con gente que anda tirando mentiras y más si se las tira a Garin. Se las da de capitán y presidente, no tiene idea de lo que está haciendo, no tiene idea de tenis. Me pareció que no era lo correcto lo que estaba haciendo. Quizás no soy tan importante en el equipo, porque si quisieran que fuera, otra gente hubiese reaccionado”.

Chino Ríos expresó su molestia por la falta de apoyo de Massú a su renuncia al equipo chileno de Copa Davis. (FOTO: Agencia Uno)

Además, agregó que “yo lo conversé con Nicolás, le dije: ‘Te equivocaste. Tú deberías haber salido quizás al frente. Eras el único. Tú sabes que está mintiendo’. Pero Nicolás no dijo nada, eso es cosa de él. Yo no me voy a enemistar con él. Yo creí que iba a tener el apoyo de él y no lo tuve. Pero tampoco estamos en mala, yo sé cómo es él y no le gusta estar en problemas. Es el capitán, está con Thiem y no quiere armar conflicto de algo en lo que no está metido”.

Pero eso no es todo, porque también tuvo palabras sobre el tenista australiano Nick Kyrgios: “Lo encuentro un gran jugador, me gusta. Encuentro entretenido verlo jugar. Dije que de repente se iba para el otro lado y era demasiado payaso, sin ninguna mala intención. Es más, lo he saludado miles de veces. Lo que hizo en Roma de tirar sillas, debería estar suspendido, pero es un showman y eso lo sabe la ATP”.