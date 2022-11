Los últimos campeones del mejor baloncesto del mundo no han logrado ganar fuera de casa y están fuera de puestos de playoffs. Stephen Curry está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera pero el equipo no lo acompaña.

Cuando se dice que en la NBA puede pasar cualquier cosa, así es. Y es que en el mejor baloncesto del mundo, si hay algo que se daba por hecho es que Golden State Warriors iba a ser competitivo esta temporada, repitiendo lo realizado la temporada pasada, cuando fueron campeones.

El equipo de Stephen Curry y compañía, sin embargo, no ha logrado rendir de buena forma pese a tener casi el mismo equipo del curso anterior. Suman un record de 6 triunfos y 9 derrotas y están en la duodécima posición de la Conferencia Oeste, fuera incluso de los Play In.

Una realidad incomprensible pero que tiene sus claves en el poco acompañamiento que está teniendo Stephen Curry en ofensiva y también el bajo nivel defensivo. De hecho, han pasado de promediar 105 puntos en contra en la 2021/2022, a tener 118 puntos en contra.

Sin embargo, Curry está teniendo una increíble temporada. Promedia 32 puntos por compromiso y en la derrota ante Phoenix Suns sumó 50, sin embargo su equipo no ganó y sumó su octava derrota como visitante, en igual cantidad de partidos.

Todos antecedentes que tienen preocupado a su técnico, Steve Kerr, quien asumió que "claramente estoy fracasando esta temporada". "Cuando las cosas no van bien, alguien debe llamar al grupo, reunir a todos y motivarles", señaló.

"Todas esas cosas faltan en este momento, vi muchos jugadores cabizbajos esta noche, creo que sentimos lástima por nosotros mismos y nadie va a sentir lástima por nosotros", agregó.

"Todos los equipos están deseando jugar contra nosotros y patearnos el culo. Hemos tenido mucho éxito y mucha diversión, mucha alegría al vencer a la gente a lo largo de los años y los equipos no lo olvidan. Así que ahora se están divirtiendo como deberían", manifestó Kerr.

Por último, agregó que "siempre he pensado que el juego te recompensa si te comprometes con él. Si realmente compites juntos, los tiros entran. Si los sistemas van por libre, los tiempos muertos igual... No estamos haciendo nada de eso y ese no es el camino. Hacemos un juego improvisado, disperso, como si fueran pachangas"

Duras declaraciones para un equipo que debe comenzar a mejorar si quiere repetir la campaña anterior. Una temporada que comenzó de manera complicada, con los problemas internos que terminaron en riña entre Draymond Green y Jordan Poole.

Precisamente, el primero es quien parece que está viviendo sus últimos meses en el equipo de la bahía. Incluso, hay quienes lo ponen cerca de los Lakers, aunque los laguneros tienen sus propios problemas que resolver.