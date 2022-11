Una de las principales estrellas de la NBA es Kyrie Irving. El jugador de Brooklyn Nets fue el gran compañero que tuvo LeBron James para ganar las Finales de la NBA en el 2016, cuando remontaron la serie ante Golden State Warriors. De hecho, el base anotó el triple final con que los Cavaliers lograron el anillo.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Irving parece dejar de lado el básquetbol y enfocarse a hacer polémica fuera de la cancha. Durante la pandemia, fue uno de los antivacunas más famosos de Estados Unidos, además de promover la idea del terraplanismo.

Creencias conspiranóicas que le han complicado su continuidad con Brooklyn, en especial en la temporada pasada, donde solo pudo jugar un puñado de partidos. No había lesión de por medio, solo que no podía entrar a los distintos estados por no estar vacunado.

Sin embargo, la paciencia de la NBA y su equipo parece haber tocado un límite tras una polémica publicación que realizó Irving en sus redes sociales. El nacido en Australia compartió la imagen de una reconocida película con mensajes antisemitas: "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America".

Según la revista Rolling Stone, incluye multitud de afirmaciones antisemitas como que "muchos judíos famosos" han "admitido" que rezan a "Satán o Lucifer". Además, en su descripción de Amazon, la cinta asegura "descubrir la verdadera identidad de los Hijos de Israel".

La "multa" y suspensión a Irving

Sin embargo, a diferencia de las antiguas ocasiones en que Irving había hecho noticia por sus polémicas posturas, ahora le costó caro esto. De acuerdo a lo señalado por su club, tanto el jugador como la franquicia de Brooklyn donarán 500.000 dólares a organizaciones que trabajan para erradicar el odio y la intolerancia."

Una respuesta costosa para el jugador, que debió pedir disculpas en un comunicado, señalando que "Me opongo a todas las formas de odio y opresión y me mantengo firme con las comunidades que son marginadas todos los días".

"Soy consciente del impacto negativo de mi publicación hacia la comunidad judía y asumo la responsabilidad. No creo que todo lo dicho en el documental sea cierto o refleje mi moral y principios. Mi familia y yo, no quisimos dañar a ningún grupo, raza o religión de personas, y solo deseamos ser un faro de verdad y luz", cerró.

Sin embargo, nada de eso bastó y Adam Silver, comisionado de la liga, suspendió a Kyrie Irving luego de la publicación. Todavía no se ha dado a conocer por cuánto tiempo,