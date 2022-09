Los grandes eventos más recientes del tenis mundial extrañaron a Roger Federer con su presencia haciéndose cada vez más limitada a causa de múltiples lesiones, por lo que llegó el momento del adiós definitivo pues quien puede ser considerado el mejor jugador de la historia anunció su retiro, este jueves, a través de las redes sociales.

"Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años se me han presentado diferentes desafíos con las lesiones y cirugías. He trabajado para volver totalmente en forma competitiva. Pero también sé las capacidades y límites de mi cuerpo, y su mensaje reciente ha sido muy claro. El tenis me ha tratado de una forma más generosa de la que hubiese llegado a soñar y ahora debo reconocer cuándo es el momento de finalizar mi carrera competitiva", señaló.

El suizo entró en el circuito profesional en 1998 para comenzar su franco ascenso al nivel de leyenda con el que actualmente pone punto final a su trayectoria. Logró titularse 20 veces en Grand Slam (ocho Wimbledon, seis Abierto de Australia, cinco veces el US Open y un Roland Garros), siendo solo superado por Rafael Nadal (22) y Novak Djokovic (21).

A esas impactantes cifras se le deben sumar 28 campeonatos de Masters 1000, 23 de ATP 500, una Copa Davis, una medalla de oro y otra de plata en Juegos Olímpicos para un total de 103 títulos en 157 finales en el circuito ATP. Acumuló 1202 victorias y de las 21 temporadas que disputó fue primero o segundo del ránking por 11 años seguidos.

"Quiero agradecer a todos desde el fondo de mi corazón a todos alrededor del mundo que ayudaron a hacer posible los sueños de un niño suizo se hicieran realidad. Finalmente al tenis: Te amo y nunca te dejaré", cierra la carta del oriundo de Basilea de 41 años de edad.

Federer tendrá una oportunidad más de mostrar su maestría en las canchas y anunció que la próxima semana en la Laver Cup que se celebrará en Londres tendrá su última presentación como tenista profesional para poner fin a una de las carreras más míticas en la historia del deporte.