El tenista austríaco no solo alabó al legendario extenista chileno por su gran labor como su coach, sino que también recordó el impacto que le generó darse cuenta la estrella que es en nuestro país.

Dominic Thiem (99°) tuvo un amargo paso por el Chile Open 2023 ya que se despidió en primera ronda tras caer ante Cristian Garin (100°), pero ahora junto a su entrenador Nicolás Massú empiezan a planificar lo que viene para su calendario con la misión clara de volver al nivel que lo llevó a ser el tres del mundo y a ganar el US Open en 2020.

El tenista austríaco de 29 años trabaja hace cuatro años con el legendario extenista chileno como su coach, y han celebrado tremendos logros como ganarle el Masters 1.000 de Indian Wells a Roger Federer y lograr los títulos en Barcelona, Kitzbühel, Beijing y Viena, además de llegar a la final de Roland Garros en 2019, la final del Abierto de Australia de 2020 y un doble vicecampeonato en las Finales de la ATP en 2019 y 2020. Por eso, ahora lo llena de flores.

"¡Qué héroe es para Chile!"

Antes de irse de suelo chileno, el oriundo de Wiener Neustadt, Austria, dialogó con La Tercera y tuvo solo elogios para referirse al doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y cuando le preguntaron por lo que más le ha sorprendido del "Vampiro" detalló que una es la calidad de héroe nacional que tiene.

"Ahora lo conozco hace cuatro años, así que ya no me sorprende, pero, al principio, su pasión, su energía... Lo positivo que era... Sin embargo, sí, es apasionado en hacerme mejorar cada día y hacer buenos entrenamientos. Eso me sorprende", lanzó de entrada Thiem.

Tras eso, también destaca que "y, por supuesto, cuando vine por primera vez a Chile con él... ¡Qué héroe es aquí! Todo el mundo lo conoce. No sabía qué esperar, pero esto fue agradable y también sorprendente", complementó Dominic.

Para cerrar, Thiem también resalta lo que ha aprendido de Nicolás Massú como su entrenador. "Llevamos cuatro años juntos, mucho éxito; cuatro años muy interesantes, cuatro años también de una gran relación", detalla.

"Obviamente hemos tenido un éxito increíble y ahora estamos pasando por momentos un poco más difíciles, ya que mis resultados no son los de antes. No estoy jugando como antes, pero estamos dando lo mejor de nosotros, los dos, para mejorar cada día y volver a obtener mejores resultados", concluyó.