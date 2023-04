La NBA es la liga más importante del mundo del basquetbol y los playoffs son el punto culmine donde se define al nuevo campeón de cada temporada. Con 12 equipos ya clasificados, los últimos cuatro cupos de definen a través de los play-in y aquí te contamos todos los detalles de este.

¿Cuándo se juegan los play-in de la NBA?

Estos se disputan entre los días 11 y 14 de abril. Estos son los duelos:

Martes 11 de abril

Este: Miami Heat (7°) vs Atlanta Hawks (8°) - 19:30 horas

Oeste: Los Angeles Lakers (7°) vs Minnesota Timberwolves (8°) - 22:00 horas

Miércoles 12 de abril

Este: Toronto Raptors (9°) vs Chicago Bull (10°) - 19:00 horas

Oeste: New Orleans Pelicans (9°) vs Oklahoma City Thunder (10°) - 21:30 horas

Jueves 14 de abril

Este: Perdedor del 7º vs 8º ante ganador del 9º vs 10º

Oeste: Perdedor del 7º vs 8º ante ganador del 9º vs 10º

¿Cuál es el formato?

Los play-in se dividen en dos llaves: la de los 7° vs 8° y las 9° vs 10°. El ganador de la primera mencionada va directo a playoffs obteniendo el 7° cupo de la respectiva conferencia, mientras que el perdedor deberá enfrentar al ganador de la llave entre el 9° vs 10°. Quien se quede con el encuentro definitivo será el 8° clasificado a los playoffs.

Los Lakers de James buscan su cupo

Los Angeles Lakers trabajaron y mucho para poder llegar a los play-in, instancia que les permite seguir con vida por la clasificación a los playoffs. En un momento, parecía que no lograrían estar en esta fase, pero en las semanas finales de la fase regular lograron quedarse con uno de los boletos al “repechaje”.

LeBron James estuvo ausente en la parte final de la temporada por una lesión, pero se recuperó a tiempo y seguro que será un factor en los play-in, donde los Lakers enfrentarán a Minnesota Timberwolves. Con un triunfo les basta para estar en los playoffs.