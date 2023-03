Ex luchador de la UFC acusa a LeBron James de dopaje: "Tenemos el mismo dealer"

LeBron James está pasando por un período extraño de la temporada con Los Angeles Lakers. Y es que, mientras su equipo se encuentra peleando por meterse a Playoffs en la NBA, el King se encuentra lesionado de un tobillo y no está siendo parte de la operación remontada que buscan los laguneros hasta que empiece la postemporada.

Todo esto, poco tiempo después de que James consiguiera uno de los récords más difíciles de conseguir en la NBA: superó a Kareem Abdul Jabbar como el máximo anotador de la historia en la liga, en un momento histórico que contó hasta con el saludo de Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Un año de contrastes al cual se le suma un nuevo episodio, aunque este tiene ribetes absolutamente distintos. Y es que Chael Sonnen, ex luchador de la UFC y de distintas empresas de las artes marciales mixtas, lanzó una dura acusación contra James, señalando que este se dopa para poder mantener ese nivel de competitividad.

Sonnen apunta a que el King usa EPO, un dopaje muy popular en el mundo del ciclismo y que tiene que ver con el mejoramiento del nivel de oxigenación en la sangre. Un método utilizado principalmente para prolongar carreras a un alto nivel competitivo, ya que implica un rejuvenecimiento de las células del cuerpo.

Todo esto lo señaló en el podcast Flagrant, donde señaló que "tenemos el mismo dealer, sé lo que está tomando él exactamente".

"Otros jugadores de baloncesto que escuchen lo que LeBron hace dirán que no importa. Si tú sabías lo que hacen estos mejoradores de rendimiento, sabrías que importa. La EPO importa, es la razón por la que LeBron la toma. La EPO incrementa tus glóbulos rojos, lo que te da más resistencia para jugar todo el partido", agregó.

Vale recordar que LeBron ha declarado publicamente que invierte millones de dólares para mantener vigente su cuerpo, eso sí con métodos legales como el uso de cámaras hiperbáricas o el entrenamiento en altura, que provocan efectos similares, aunque menores que la EPO.

Sin embargo, esta acusación pone en tela de juicio el legado de James como uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos. Por ahora, no se ha manifestado en torno a la matería, pero no se descarta que tome acciones legales contra el ex luchador de la UFC.