El gran triunfo de Garín sobre Jiří Lehečka en el US Open, lo vuelve a reencontrar con el australiano de Miñaur.

Cristian Garín vs Álex de Miñaur | Ver EN VIVO por TV y ONLINE a "Gago" por la segunda ronda del US Open

US Open

Este miércoles continua la acción del US Open con participación de chilenos, se trata del duelo por la segunda ronda de Cristian Garín (82°), el “Tanque” enfrentará al australiano y actual número 20 del mundo, Álex de Miñaur en la cancha 5 del USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

Gran encuentro entre dos viejos conocidos, ambos tenistas se han enfrentado en cuatro oportunidades en el Circuito ATP, con un registro que favorece indudablemente a Miñaur con tres victorias contra solo una del nacional, sin embargo, el gran aliciente de Gago, es que su triunfo ocurrió recientemente.

Fue el pasado 4 de julio del presente año, cuando la actual raqueta número 2 de Chile, derrotaría en un trabajado encuentro por parciales de 2-6, 5-7, 7-6, 6-4 y 7-6 a Álex de Miñaur por octavos de final de Wimbledon, duelo que coincidentemente sería el último triunfo de Garín previo a su estreno en el Abierto de Estados Unidos.

La historia ya es conocida, Garín caería en cuartos ante Nick Kyrgios, quien aprovechando la lesión de Rafael Nadal avanzaría de manera directa a la gran final, para posteriormente caer frente al campeón, Novak Djokovic, hoy ausente del GS de EE. UU.

El ganador del duelo entre Garin y Miñaur enfrentará en la tercera ronda del US Open, al vencedor de la serie animada por el español Pablo Carreño y el kazajo, Aleksandr Búblik.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garín vs Álex de Miñaur?

Cristian Garín vs Álex de Miñaur juegan este miércoles 31 de agosto, no antes de las 11:00 AM horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Cristian Garín vs Álex de Miñaur?

El partido será transmitido por las señales de ESPN 2 o ESPN 3 (sujeto a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Cristian Garín vs Álex de Miñaur?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.