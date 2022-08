El tenista español, Rafael Nadal, derrotó al australiano Rinky Hijikata en la primera ronda del US Open. En la conferencia de prensa posterior se enojó con un periodista.

Rafa Nadal se enoja al ser acusado de recibir trato especial por los árbitros: "¿Es una broma, no?"

Este martes el tenista español Rafael Nadal superó la primera ronda del US Open al vencer al australiano beneficiado con una wild card, Rinky Hijikata (198°).

El manacorí no la tuvo fácil y sufrió con el calor. El oceánico sorprendió en el primer set, pero finalmente Nadal se impuso por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-3 en tres horas y siete minutos.

Con esta son veinte las victorias del español en torneos de Grand Slam durante este año, en el que aún no ha perdido en la cancha, pues ganó los títulos de Australia y Roland Garros, mientras en Wimbledon se retiró antes de jugar las semifinales.

Nadal ha ganado el US Open en cuatro oportunidades: 2010, 2013, 2017 y 2019. Con un quinto título igualaría el récord que comparten Jimmy Connors, Roger Federer y Pete Sampras.

Eso sí, no todo fue buena onda para el tenista de 36 años, pues en la conferencia de prensa posterior al partido se enojó con reportero que aseguró que tiene un trato especial por parte de los referees.

El periodista decía que se tomaba demasiado tiempo entre los servicios, basándose en unos comentarios de John McEnroe, pero la respuesta de Nadal fue contundente.

"¿Es una broma no? He recibido muchas amonestaciones en mi carrera por esto. Tengo el problema de que sudo muchísimo y en condiciones húmedas como las de hoy, eso es aún peor", señaló.

"Ahora los recogepelotas no te pueden dar la toalla, por lo que debo desplazarme a un sitio alejado para cogerla. Eso hace que se vaya mucho tiempo y no voy tantas veces como necesitaría", continuó.

"No recibo un trato de favor por parte de nadie, sigo las reglas y si me paso de los 25 segundos me ponen un warning", finalizó.

Rafa Nadal se medirá con el italiano Fabio Fognini en la segunda ronda del US Open, jugador que viene de eliminar al ruso Aslan Karatsev por 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4.