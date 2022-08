Finalmente el serbio adelantó a través de sus redes sociales que no participará en la edición 2022 del Abierto de Estados Unidos.

US Open 2022 | ¿Por qué no juega Novak Djokovic el Abierto de Estados Unidos?

Una temporada 2022 con varios traspiés ha tenido el Circuito ATP, siendo quizás la más recordada, la prohibición de que Djokovic y cualquier otro tenista no vacunado pudiese participar del Abierto de Australia a comienzos de temporada.

Situación que se vuelve a repetir y con Novak Djokovic nuevamente como protagonista principal, esta vez eso sí, el lugar ha cambiado y la prohibición de ingreso a extranjeros no vacunados se da en los Estados Unidos, país que en este momento es el centro del tenis mundial con la realización de la edición 2022 del US Open.

Lo sucedido con el serbio, actual número 6 del ranking, ha sido una verdadera teleserie, recordemos que a inicio de año el tenista incluso llegó a territorio australiano, situación que derivó en un largo tira y afloja con las autoridades sanitarias de aquel país y que lo llevó a estar recluido en un hotel en la ciudad de Melbourne, sin poder salir.

Sin duda un hecho no grato que el serbio no olvidará tan fácil, por lo que en esta oportunidad prefirió simplemente no viajar a Nueva York, zona donde se realiza el Abierto de Estados Unidos y solamente se remitió a emitir un comunicado, que te invitamos a leer a continuación.

Comunicado Novak Djokovic:

El tenista de 35 años través de su cuenta twitter dijo lo siguiente:

“Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ❤️ ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ���� ¡Hasta pronto, mundo del tenis! ����”