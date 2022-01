Novak Djokovic no podrá disputar el Abierto de Australia y el número 1 del ránking ATP se pierde el primer Grand Slam de la temporada tras ser deportado del país oceánico, el que deberá abandonar a la brevedad por disposición de las autoridades fronterizas locales.

Resulta que Djokovic se declaró públicamente en contra de la vacunación contra el Covid-19 y no cuenta con sus inoculaciones respectivas. Había conseguido un permiso especial, pero los argumentos entregados no convencieron en su arribo a Australia resultando en la fallida aprobación de su visa.

El tenista había arribado al Aeropuerto Internacional Tullamarine de Melbourne, en Victoria, cerca de las 23:30 horas locales. Tras rechazarse su visa, Djokovic fue escoltado por agentes fronterizos y su entorno alegó que las autoridades australianas tenían incomunicado al serbio.

Sin permiso para ingresar a Australia, Novak Djokovic deberá regresar inmediatamente a Serbia en el próximo vuelo disponible.

“La Fuerza Fronteriza de Australia continuará asegurándose de que quienes lleguen a nuestra frontera cumplan con nuestras leyes y requisitos de entrada. La ABF puede confirmar que el Sr. Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y, posteriormente, se canceló su visa. Los no ciudadanos que no tengan una visa válida a la entrada o que hayan cancelado su visa serán detenidos y expulsados de Australia”, sostuvo el mencionado organismo del país oceánico.

Incluso el Primer Ministro australiano, Scott Morrison, se refirió al hecho en Twitter manifestando que “las reglas son reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas reglas. Nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por Covid, seguimos estando atentos”.