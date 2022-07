Cristian Garin se quiebra tras avanzar en Wimbledon: "Lo di todo, me emociona porque ha sido un año muy duro"

Cristian Garin (43° ATP) tuvo una brillante jornada este lunes 4 de julio en los octavos de final de Wimbledon, instancia en la que enfrentó a Álex de Miñaur (27°) en la cancha 2 y dieron un verdadero espectáculo que terminó con el tenista chileno avanzando a cuartos de final con una increíble remontada.

Gago arrancó perdiendo los dos primeros sets por 6-2 y 7-5, sin embargo alcanzó a despertar a tiempo y después de 4 horas y 34 minutos de lucha remontó un increíble partidazo tras llevarse los tres sets siguientes por 7-6 (7-3), 6-4 y 7-6 (10-6). Con esto, el chileno quedó profundamente emocionado por la hazaña conseguida ante su duro rival.

Por eso, tras el partido la primera raqueta de Chile conversó con ESPN y se vio notablemente emocionado. "Es un premio al trabajo, me emociona porque ha sido un año muy duro. Creo que lo vengo buscando desde hace mucho tiempo, pero siempre he creído en el proceso".

Tras eso, resalta que ahora "llega el premio, un poco temprano porque no lo esperaba ahora, pero para eso trabajamos. El comienzo de la gira fue muy difícil, pero nunca me rendí y seguí trabajando duro, así que me emociona mucho".

"Honestamente, no tengo palabras. Lo di todo, fue una pelea muy dura, una batalla, él es un jugador increíble, uno de los mejores en pasto. Estoy exhausto, di mi mejor esfuerzo. Era para él o para mí, ambos batallamos un montón. No sé qué pasó en el tie-break, traté de ser agresivo con mi servicio e ir a la red", añadió.

Después, el Tanque insistió en que "fue un partido durísimo. En los dos primeros sets, y sobre todo en el primero, él fue muy superior, yo entré muy pasivo y él lo aprovechó bien, yo tuve mis chances y no las supe llevar. Después de eso intenté luchar, sacar mejor y concentrarme un poco más, intenté ser un poco más agresivo e ir a la red a cerrar los puntos porque me estaba ganando las direcciones y eso marca la diferencia, al final fui un poco más agresivo que él y se me dio".

Para cerrar, el ariqueño se refirió a si enfrentará a Nick Kyrgios o Brandon Nakashima, y fue claro. "Ahora voy directo al baño de hielo para recuperar, siempre digo que en la segunda semana parte un nuevo torneo, hoy fue una batalla, y espero que la siguiente también sea así. Quiero estar al 100%, son dos jugadores durísimos, pero en esas instancias nunca se sabe, yo voy a dejar todo para ganar".