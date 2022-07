La ex tenista puertorriqueña tuvo muchas palabras de halago para Cristian Garin luego de que el chileno accediera a los cuartos de final de Wimbledon al ganarle al australiano Álex de Miñaur en cinco sets.

Cristian Garin terminó exhausto. Lo dio todo. Y pudo celebrar, pues luego de cinco sets venció de manera espectacular al australiano Álex de Miñaur y accedió a los cuartos de final de Wimbledon. El partido del tenista chileno tuvo transmisión de Star+ y la comentarista, Mónica Puig, se rindió ante la muestra de carácter que dio el ariqueño.

"Esa sonrisa lo dice todo: alivio, felicidad, cansancio, de todo. Y lo dije durante todo el partido, fuerza de voluntad, actitud, corazón", dijo tras el encuentro la ex tenista puertorriqueña, quien ganó la medalla de oro en el singles de tenis femenino en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. En el juego decisivo del certamen realizado en suelo carioca venció a la alemana Angelique Kerber en tres mangas.

Pero Puig no se quedó con eso. "A pesar de que no empezó bien, muchos errores, siguió luchando y así nace un campeón", lanzó la centroamericana, quien fue la primera medalla dorada de Puerto Rico en un certamen olímpico y llegó a ser la 27° jugadora mejor ubicada en el ranking de la WTA. Se retiró de la actividad en junio de 2022 por los constantes problemas físicos que la llevaron a decir que "mi cuerpo no da para más".

Sobre la pesadumbre que mostró el raquetero oceánico tras perder con Garin, la oriunda de Hato Rey también habló. "Duele mucho después de tener dos puntos de partido. No pudo, pero todo el crédito se lo damos a Garin porque se la jugó", afirmó Mónica Puig, ganadora de dos títulos de la WTA durante sus 12 años de experiencia en el primer nivel.

Eduardo Varela se sumó a su compañera Mónica Puig y también elogió mucho a Cristian Garin

El otro participante de la transmisión fue Eduardo Varela, quien se adhirió a las palabras de Mónica Puig en torno al triunfazo de Cristian Garin, que lo situó por primera vez dentro de los ocho mejores tenistas de Wimbledon.

"De estar dos sets abajo a sacar el partido. No es cómo inicias, es cómo cierras. Es lo más difícil, sobre todo en el tenis. Mis respetos para Cristian, ganó el partido más importante de su carrera en Wimbledon y está en cuartos de final. Desde 2005 Chile no tenía un representante en esa instancia, era Feña González, que seguramente está con una sonrisa viendo a su compatriota que lo iguala", recordó el periodista mexicano en torno a Mano de Piedra, quien ese año cayó ante el suizo Roger Federer en tres sets.