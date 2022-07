Cristian Garin vs Alex de Miñaur EN VIVO | Ver ONLINE, por STREAMING y EN DIRECTO a Garin en Wimbledon

Este lunes continuará la acción de Wimbledon con los duelos de los octavos de final, fase donde el tenista nacional Cristian Garin (43°) saltará a la cancha 2 del All England Club para medirse ante Alex de Miñaur (27°).

Cuarto partido entre ambos tenistas en el circuito ATP y que lamentablemente el historial es positivo para el australiano, quien se ha llevado la victoria en todos los duelos donde se enfrentaron, siendo el último hace poco tiempo, el pasado 20 de junio en Eastbourne,donde la primera raqueta nacional fue vencida por parciales de 6-3 y 6-3.

Ahora, con ánimos de revancha el chileno buscará seguir haciendo historia en Wimbledon. Gago al vencer en la tercera ronda al estadounidense Jenson Brooksby en cuatro sets, se convirtió en el tercer chileno en lograrlo en múltiples oportunidades tras Anita Lizana y Luis Ayala, aunque estos dos históricos tenistas nacionales lo hicieron previo al comienzo de la era profesional.

Garin y su triunfo ante Brooksby, llega a confirmar un alza que lo tiene en un gran momento deportivo y de confianza, como hacia largo tiempo no se le veía. En caso de que el chileno avance de ronda, enfrentará en cuartos al ganador de la llave entre Nick Kyrgios y Brandon Nakashima.

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre Cristian Garin y Alex de Miñaur



Juego a juego, minuto a minuto, Garin vs De Miñaur por octavos de final en Wimbledon Jugador 1 2 3 4 5 Total Cristian Garin (CHI/43°) Alex de Miñaur (AUS/27°) All England Lawn Tennis and Croquet Club | Cancha 2

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garin vs Alex de Miñaur?

Cristian Garin vs Alex de Miñaur juegan este lunes 4 de julio no antes de las 6:00 AM horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Cristian Garin vs Alex de Miñaur?

Wimbledon será transmitido por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Cristian Garin vs Alex de Miñaur?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.