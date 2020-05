Cristian Garin revela un drama y cuenta su gran dolor en el inicio de su carrera: "No lo pasé bien y me tuve que ir a vivir a España"

El mejor tenista chileno de la actualidad es Cristian Garin, quien está 18º del ránking mundial, pero le costó dar el salto, y en sus inicios recibió muchas críticas.

El Tanque, en diálogo con Fernando González en IG Live, recordó la presión que le pusieron tras ganar Roland Garros Junior en 2013, debido a que le pedían ser la bandera del recambio del tenis nacional.

Gago, además, le dijo a Feña que incluso se tuvo que ir de Chile para poder concentrarse y buscar su mejor rendimiento, el que llegó a fines de la temporada 2018.

"Fue un momento muy difícil, cuando gané Roland Garros Junior tenía 17 años, me pusieron mucha presión, no lo pasé nada de bien y me tuve que ir a vivir a España. En esa época uno quiere estar con los amigos también, y todo lo que hacía yo era malo. Estaba 300 del mundo y no lo consideraba tan malo", le dijo Garin a González.