Cristian Garin le cuenta todos sus secretos a Fernando González: "Echo de menos la competencia, se paró cuando venía en mi mejor momento"

El coronavirus hizo que toda la actividad mundial se detuviera, entre ellas el circuito de tenis profesional, situación que provocó que el mejor tenista chileno del momento, Cristian Garin (18º de la ATP) dejara la raqueta de lado en su momento más alto.

El Tanque, en un IG Live con Fernando González, contó cómo se tomó la suspensión de los torneos, justo cuando estaba rindiendo de la mejor manera, con dos títulos en lo que va de temporada.

"Echo mucho de menos la competencia. Se paró cuando venía bien, en mi mejor momento, con muchos partidos, había ganado dos torneos y me había recuperado muy rápido de la espalda para llegar a Indian Wells y Miami, que eran dos torneos que tenía muchísimas ganas de jugar", dijo el Tanque.

El ariqueño luego argumentó que "se haya parado todo de la nada me pegó fuerte al principio, no dimensionaba la situación, pensé que iban a ser tres semanas o un mes, pero ya vamos en dos o tres meses y esto sigue, y la ATP no ha dado fecha de vuelta, y la situación está súper rara. Ha sido difícil por un lado aceptarlo, pero es lo que toca".

Fernando González fue el entrevistador de Garin - Getty

Sus dos títulos del año

Luego, Cristian Garin fue consultado por Fernando González por los dos títulos que consiguió en el año, uno en Córdoba y el otro en Río de Janeiro, ambos en canchas de arcilla.

"En Córdoba me fui encontrando mejor con el pasar de los días, es un torneo en el que sentí que las condiciones me vinieron muy bien. Había un clima distinto cada día. En la final estuvo perfecto y me sentí muy bien físicamente. Él me dio una pequeña chance en el tercer set, debe haber sido uno de los mejores que jugué en mi vida", comentó.

"Eso me dio mucha confianza para Río. El año pasado gané dos torneos, este año gané dos más, en el nivel ATP y pensando que llevo apenas dos años jugando me da mucha seguridad en mí mismo, confío mucho en el trabajo. Cuesta mucho llegar a jugar con los mejores y cuando uno está ahí hace el esfuerzo para regalar nada a nadie, por eso las finales no las regalo. Quería ganar en Argentina y de visita", analizó Garin.

Cristian Garin se sigue preparando para el regreso del tenis, el cual aún no tiene fecha clara, mientras algunos creen que la temporada 2020 se cancelará definitivamente.