El equipo chileno de Copa Davis no pudo ante Eslovaquia y volverá a las canchas en febrero para jugar por la repesca, pero para mantenerse en el Grupo Mundial I y no caer a la tercera división de la Copa del Mundo del tenis.

Por lo mismo, tras la serie Nicolás Massú, capitán de Chile, enfrentó a los micrófonos y volvió a reiterar su confianza en este equipo, pues, a su juicio, “este grupo hará cosas importantes en los próximos 10 años”.

“La gente me conoce, sabe como pienso. A mí no me mueve absolutamente nada una victoria. Me pasó en los Juegos Olímpicos, seguí siendo la misma persona. Tampoco las derrotas”, partió diciendo.

“Hay que seguir como sea. Tengo todas las expectativas que este grupo va a ser cosas importantes en los próximos 10 años. Esta derrota no me cambia nada. Estoy seguro de que vamos a volver al Grupo Mundial”, aseguró con total convicción.

Al ser consultado por la categórica caída de Cristian Garin, comentó que “en el partido de Nicolás Jarry (ante Gombos) si quebraba en el tercer set, ese punto podía haber caído del lado de nosotros. En el dobles pudimos ganar el segundo set. Tenía la confianza de que Cristian podía ganar, pero Gombos estuvo inspirado. Hay veces que las cosas se pueden solucionar y a veces el rival no lo permite. Lo viví como jugador".

“Ayer Cristian estaba muy contento, jugó muy bien. Estábamos todos felices en esta misma mesa, pero el deporte es así. Pasó y va a seguir pasando. Duele perder, pero hay que seguir”, complementó.

Finalmente, sobre el próximo desafío que será el próximo año, comentó que "tenemos una revancha en febrero, vamos a ver con quién nos toca y vamos a ir con todo".