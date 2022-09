Alexa Guarachi jugó octavos de final de la competencia de dobles del último Grand Slam de la temporada con la dura misión de intentar seguir siendo la única representante de Chile en competencia, pero junto a su compañera Andreja Klepac no pudieron ante la dupla rival y dijeron adiós al torneo norteamericano.

El US Open se queda sin chilenos: Alexa Guarachi cae junto a Andreja Klepac en dobles y dice adiós al Grand Slam estadounidense

El US Open ya entra en su fase final en sus cinco categorías y en la de individuales masculinos ya no están ni Alejandro Tabilo (71°), ni Cristian Garin (82°) y tampoco Nicolás Jarry (123°). Sin embargo, el cuarto y último Grand Slam de la temporada no se quedó sin chilenos ya que en dobles femeninos Alexa Guarachi tuvo una gran presentación.

Junto a su compañera, la eslovena Andreja Klepač, la mejor doblista chilena de la historia, actual número 28 del mundo en dicha clasificación, disputó este domingo 4 de septiembre los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, y no la tuvieron nada de fácil.

El ticket a los cuartos de final lo disputaron ante la dupla conformada por la española Sara Sorribes y la belga Kirsten Flipkens, y después de casi dos horas de batalla terminaron cayendo por un apretado 7-6 (7-5) en el primer set, un holgado 2-6 a favor y un aplastante 6-1 en 29 para terminar cayendo.

Sin embargo, la batalla estuvo bastante reñida en un comienzo con una primera manga de casi una hora que dejaron escapar en el tie break, y tras eso la ilusión llegó con todo tras llevarse el segundo parcial por 6-2 en 31 minutos.

Pese a eso, el tercer set fue aplastantemente a favor de Flipkens y Sorribes, y finalmente solo 29 minutos bastaron para que se pudieran llevar el set por 6-1. Así, cerraron el duelo tras una hora con 56 minutos y sacaron a la única chilena que quedaba en competencia.

Ahora, el US Open seguirá jugando sus octavos de final pero lo hará sin chilenos en sus filas. Alexa Guarachi, Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Nicolás Jarry están fuera del torneo, y habrá que estar atentos a los próximos pasos que den en el circuito próximamente.