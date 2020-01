Alejandro Tabilo piensa en grande en el Abierto de Australia: "Estoy con las expectativas muy altas"

El nombre de Alejandro Tabilo (208° del mundo) está sonando fuerte entre los fanáticos del tenis, porque el zurdo pasa por su mejor momento, que lo tiene muy cerca de entrar al cuadro principal del Abierto de Australia.

El número 3 de Chile, que superó en la segunda ronda de las clasificaciones al ucraniano Sergiy Stakhovsky, habló mano a mano con RedGol en Melbourne, donde mostró su felicidad por la victoria.

"Fue un partido durísimo, de muchas emociones, estuve abajo y luego arriba. Él empezó muy bien en el primer set, y yo estaba muy bajo en intensidad, pero cuando conseguí el quiebre en el segundo me dio otro aire, motivación, y ahí seguí con ese ritmo, que me ayudó a sentirme bien mentalmente y físicamente muy bien", analizó el nacido en Toronto.

Tabilo fue siempre apoyado por una numerosa barra de hinchas chilenos en Australia, lo que agradeció el número 3 del país.

"Me ayudó muchísimo, porque en los momentos clave, en los momentos difíciles, como para definir los sets, siempre estuvieron ahí alentando, entonces como que me relajaba un poquito, sabiendo que estaban todos ahí conmigo. Es increíble toda la gente que vino a apoyar y estoy muy agradecido, porque sin ellos no podría haber hecho esto", expresó.

La "final" ante Matteo Viola

Por el paso al main draw, el chileno se verá las caras con el italiano Matteo Viola, partido que anticipó en el micrófono viajero de RedGol.

"Estoy con las expectativas muy altas, pero voy a disfrutar el partido, voy a tratar de jugar más suelto, no como entré a estos dos partidos, y nada, pegarle a la pelota, y ahora voy a prepararme físicamente, para entrar con todo y preparar una buena táctica para el partido", cerró.

Alejandro Tabilo se quiere unir a Cristian Garin como los dos chilenos en el primer Grand Slam de la temporada.