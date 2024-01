Vuelco en la negociación por el retorno de Emiliano Vecchio: "No jugará en Unión Española"

La negociación para que Emiliano Vecchio tuviera un nuevo ciclo en la Unión Española parecía bien encaminada. Pero no tendrá el final esperado por varios hinchas del cuadro hispano, pues el talentoso enganche argentino que acaba de rescindir su contrato con Racing Club sigue en búsqueda de un equipo.

Todo esto a raíz de que esa tratativa con la Furia Roja finalmente no llegó a buen puerto. Así lo reconoció el agente de Vecchio, quien en una conversación con RedGol ratificó que el ex Gordo no desembarcará nuevamente en el estadio Santa Laura.

“No nos pudimos poner de acuerdo. Lamento todo lo que pasó en el proceso, aunque agradezco la buena predisposición. Pero Emiliano Vecchio no va a jugar en Unión Española”, le contó a este medio Sergio Lami, el representante del ex jugador de Rosario Central.

De todas formas, el enganche que fue campeón con Colo Colo tiene una decisión tomada: sí o sí seguirá jugando profesionalmente. Pero debe continuar con la búsqueda de un club. Al parecer, posibilidades tiene en Chile, tal como hace algún tiempo surgió esa opción en Deportes La Serena. Eso sí, el cuadro granate estaba en la primera división cuando intentó fichar al ex Rosario Central.

Se cae la negociación de Emiliano Vecchio con la Unión Española: “Evalúa alternativas”

La negociación de Emiliano Vecchio con Unión Española no tendrá un final feliz, pero en el fútbol profesional hay poco tiempo para lamentos. De hecho, el volante ofensivo de 35 años debe revisar más opciones para extender su trayectoria en el deporte.

Y al parecer, la baraja cuenta con varios naipes. “Evalúa alternativas del fútbol argentino e incluso del fútbol chileno”, sentenció Sergio Lami, el abogado que representa a Vecchio. Por su parte, el talentoso futbolista también tuvo palabras para describir su salida de la Academia.

“Sentí que en Racing di todo lo que tenía que dar. Hay ciclos que se cumplen y hay que salir por el bien de uno y del club”, sentenció Vecchio, quien ni siquiera llegó a tener una charla con el DT de los blanquicelestes: Gustavo Costas, quien dirigió a la selección de Bolivia tras pasar una campaña en Palestino. Habrá que ver cuál es el próximo destino del rosarino.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!