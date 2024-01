Emiliano Vecchio tuvo un paso por dos clubes de Chile y hoy en día milita en Racing Club de Avellaneda. Pero tal parece que su estadía en la Academia no será por mucho tiempo más, pues el talentoso enganche no se presentó al inicio de la pretemporada del primer equipo.

Gustavo Costas puso en marcha su trabajo práctico como DT del cuadro blanquiceleste, que cerró los fichajes de los delanteros Maximiliano Salas y Adrián Martínez. Aunque al parecer pronto se despedirá del Gordo, quien llegó al Cilindro desde Rosario Central.

“No se presentó al entrenamiento a pesar de haber sido citado. El cuerpo técnico no lo autorizó a faltar”, informó el periodista Juan Pablo de Luca de Racingmaníacos. “Su continuidad en Racing no parece factible hoy por hoy”, apuntó también Leandro Belli, el director del citado medio.

Eso mismo parece estar claro en el entorno de Vecchio, que de inmediato comenzó a mover algunos contactos para iniciar gestiones. Fue así que la alternativa del enganche apareció una vez más en la Unión Española. Según supo RedGol, el DT Miguel Ponce ya tiene el nombre del “10” en la carpeta.

Los hispanos fueron parte importante en la carrera de Vecchio: luego de esa estadía en la Plaza Chacabuco, pasó a Colo Colo. Fue el gran despegue de la carrera del mediocampista ofensivo, donde anotó siete goles y regaló 11 pases-gol en 47 partidos.

Emiliano Vecchio planea rescindir en Racing y su mira apunta a Chile

Emiliano Vecchio marcó a Chile como uno de sus posibles destinos luego de su paso por Racing Club. Si bien el Gordo tiene contrato en la Academia hasta diciembre de 2024, el plan es terminar anticipadamente ese vínculo y poder elegir su próxima etapa en condición de agente libre.

Todo parece llano para lograr el acuerdo, pues Vecchio tiene mucha cercanía con el presidente del club: Víctor Blanco es el suegro del jugador de 35 años. “Es un jugador que sin estar 10 puntos nos dio bastante, estando 10 puntos nos puede dar muchísimo. Es fundamental”, afirmó Gustavo Costas sobre el ex Colo Colo.

Pero será difícil que pueda materializar el deseo de dirigir a Vecchio en Racing Club de Avellaneda. Habrá que ver si por fin se propicia el regreso del rosarino al fútbol chileno: hace algún tiempo tuvo algunos coqueteos con Deportes La Serena, pero la opción no fructificó.

¿Cuántos partidos ha jugado Vecchio en Racing Club?

Emiliano Vecchio registra 20 partidos disputados en Racing Club: suma cinco goles y siete asistencias. Totalizó 1.020 minutos en cancha.

