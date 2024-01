Unión Española volvió a buscar un refuerzo en Boca Juniors, tal cual había hecho en 2012 con Enzo Ruiz. Para esta campaña, los hispanos ficharon a un futbolista que prácticamente no fue considerado en los Xeneizes por Jorge Almirón, flamante DT de Colo Colo.

Se trata de Diego González, un experimentado mediocampista de 35 años apodado el Pulpo que recibió la bienvenida de la Furia Roja. “Tenemos un principio de acuerdo para que el volante argentino multicampeón con Boca se convierta en refuerzo”, posteó el club en su cuenta de Twitter.

La Furia Roja se refería a los cinco campeonatos que el jugador ganó con la camiseta Azul y Oro, donde casi no contó para Almirón. Es más, sólo computó seis presencias con él en la dirección técnica durante 2023. Muy poca continuidad para un trasandino que llega a reemplazar a un compatriota: Emanuel Cecchini.

Justo este lunes 15 de enero, cuando Emiliano Vecchio manifestó mediante su agente que no jugará en Unión Española, el plantel adiestrado por Miguel Ponce tendrá otra variante en la zona media. Ya había sumado dos jugadores para la retaguardia: Nicolás Peñailillo y Bastián Roco. También las renovaciones de Ignacio Núñez y Ariel Uribe.

Unión Española ficha al ex Boca Diego González, volante que motivó una explicación de Almirón

Unión Española contrató a Diego González, quien militó en Boca Juniors bajo las órdenes de Jorge Almirón. Es más, en la antesala de uno de los duelos ante Colo Colo por el Grupo F de la Copa Libertadores, el estratego tuvo que salir al paso de una polémica que tuvo al Pulpo implicado.

González se enfrentó con un hincha que lo criticó. Y el registro audiovisual fue difundido en las redes sociales. “Hablé con el Pulpo y no hace falta aclarar algo. No pasó nada. Si hubiese pasado, lo tocaría. Pero no fue”, zanjó el entrenador que pronto tendrá su debut en la banca colocolina.

Además de Boca, Diego González jugó también en Racing Club de Avellaneda, Lanús y Rosario Central en Argentina, además de dos clubes en México: Santos Laguna y Xolos de Tijuana. El 9 de febrero, el mediocentro cumplirá 36 años y espera ser un bastión de experiencia para los hispanos.

