Ignacio Jeraldino llegó en enero pasado al Sporting de Gijon, proveniente del Santos Laguna, a préstamo por seis meses. Apenas jugó ocho partidos, no anotó goles, y la gran interrogante del presente mercado de pases del elenco rojiblanco era referente a su renovación.

Ya llegó la respuesta. El delantero se quedará en el Real Sporting por tres años más, ya que el elenco llegó a acuerdo con el cuadro mexicano para comprar su carta. Así, firmaron contrato hasta mediados de 2026, en lo que será su segundo paso por clubes europeos.

“Sé que la afición del Sporting espera más de mí en esta segunda etapa. Soy el primero que espera más, y con apoyo todo será más fácil y mejor para todos. Soy yo el que tengo que lograrlo. Trabajaré para convencer en El Molinón, un estadio y unas gentes que me emocionaron”, afirmó Jeraldino.

El sitio Killer Asturias, no obstante, reveló que el acuerdo lo alcanzaron gracias a que el chileno aceptó una baja de sueldo importante. “Las negociaciones partieron de una premisa. Jeraldino debía aceptar una rebaja salarial y a cambio obtendría estabilidad con un contrato largo. No fueron difíciles las negociaciones, el delantero no estaba en una posición de fuerza para negociar”.

Jeraldino llegó en calidad de jugador al Real Sporting de Gijon, ya que lograron rescindir su contrato con Santos Laguna. Además, reportan que el chileno actualmente es uno de los jugadores con peor sueldo, ya que se instaló en apenas un escalón por sobre los canteranos recién ascendidos al primer equipo.

“Confío en contar con el aliento del sportinguismo para que, una vez más adaptado a la nueva Liga, pueda tener más chance y darle al equipo todo aquello que precisen el técnico y los compañeros, como ya pude hacer en otras etapas de mi carrera”, cerró el chileno.