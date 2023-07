Roberto Tobar se lamenta por los árbitros: "Es un momento difícil, no lo puedo negar"

No han sido buenos días para los árbitros en el fútbol chileno, donde en varios partidos del Campeonato Nacional han estado en la polémica, además de la situación de las juezas Loreto Toloza y Cindy Nahuelcoy, que recibieron 40 fechas de castigo.

Por lo mismo, Roberto Tobar, el jefe de la Comisión de árbitros saca la voz para hablar del crítico momento que están viviendo y cómo se plantean salir adelante para evitar errores que los condenan a todos.

Autocrítica

Fue en una conversación con el diario El Mercurio que Tobar asegura que están atravesando momentos complicados con sus colegas.

“Es un momento difícil, no lo puedo negar. Hay situaciones que tenemos que aceptar, pero en base a eso disponer de las mejores herramientas para levantar a nuestros árbitros, que sigan confiando en sus condiciones y en sus capacidades para tener un nivel acorde a nuestro fútbol”, comentó.

“Estamos pagando el poco trabajo que se realizó en años anteriores. La comisión interina del año pasado se dedicaba a designar y no tenía una labor específica. Eso lo sé, porque yo era un árbitro vigente y a raíz de la pandemia con la comisión anterior (Patricio Basualto), no tuvimos ningún tipo de retroalimentación ni trabajo práctico. Nos estamos haciendo cargo de todos estos años donde no existió ese tipo de trabajo y tenemos que mejorar”, precisó.

40 fechas

El jefe de los hombres de negro también habló del castigo recibido por el Tribunal de Disciplina para Loreto Toloza y Cindy Nahuelcoy, quienes fueron acusadas por el directorio de la ANFP y castigadas con 40 fechas.

“El fallo es contundente, muy claro y especifica todo lo que ocurrió. Nos quedamos muy tranquilos como comisión. No puedo entregar más detalles, porque quizás vengan las apelaciones”, destacó Tobar, quien también se vio aludido con la acusación de arreglo de designaciones de partidos.

El VAR de Garay

El polémico penal en el duelo de Everton vs. Unión Española, causó el castigo para el árbitro Cristian Garay, quien armó un escándalo en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

“La de Garay es una sanción deportiva… Lo importante es la conversación y el análisis detallado de las situaciones donde hay que mejorar. En eso estamos trabajando. Y entrenamos con clases prácticas y controles teóricos”, comentó Tobar.

En cuanto al futuro del árbitro, asegura que se han dado el tiempo de explicar la situación para que pueda mejorar.

“Su error es no revisar de forma más exhaustiva las imágenes y ver lo que el VAR le estaba señalando, que hay un doble contacto, y no tomar una determinación tan rápida como lo hizo. Faltó buscar un ángulo, por ejemplo, el ángulo detrás del arco: hay un close up que hace el operador del VAR en la previa… Faltó que pidiera esa mirada para tomar la decisión correcta”, finalizó.