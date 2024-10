El Decano destituyó a su entrenador y con el correr de las horas se supieron más antecedentes. ¡Una orden dirigencial que García no aceptó!

Santiago Wanderers empató ante Santiago Morning, un duelo pendiente por la fecha 24 de la Primera B y decidió despedir a Jaime García, quien se negó a una postura dirigencial en torno a Marcelo Cañete. Pero también a uno de los extranjeros que tiene el plantel del Decano.

La Liguilla de Ascenso todavía estaba al alcance del cuadro wanderino a falta de tres jornadas. Pero de todas maneras eligieron cesar de sus funciones a García. Con el correr de las horas, surgieron antecedentes en torno al clima interno que se vivía en el club de Valparaíso.

Dos de esas informaciones apuntaban a dos jugadores muy importantes para el DT oriundo de Cartagena: uno era el Chelo Cañete. Y el otro, el paraguayo Danilo Ortiz, un experimentado defensor central que se sumó al club tras una temporada a buen nivel en Deportes La Serena.

“Fue citado a una reunión porque la dirigencia no quiere contar con algunos jugadores: Cañete y Danilo Ortiz tienen renovación automática en caso de cumplir los minutos establecidos. Cañete está a un minuto. Por lo tanto, le pidieron a García que no cite más a estos jugadores”, expuso el periodista Diego Mora en Cooperativa Deportes.

Marcelo Cañete, uno de los futbolistas que respaldó públicamente a García. (Andrés Piña/Photosport).

Una petición que el popular Chacalito echó por tierra con viento fresco. Fue un no rotundo, según agregó el citado comunicador. “Frustrado por esta situación y los resultados. A García se le prometieron tres refuerzos y no se le trajo nadie. Por lo tanto dice ‘voy a competir con lo que tengo, no voy a sacar a alguien”, contó el reportero.

“El resto es responsabilidad de la dirigencia. Bueno, tomaron la decisión de despedirlo a propósito de toda esta situación. No es un tema deportivo, de rendimiento ni de fuerza mayor”, aclaró Diego Mora. Una versión parecida a la que deslizó Carlos Muñoz. Aunque con varios detalles más. Otro que se sumó al respaldo para el DT fue el uruguayo Joaquín Pereyra.

El contrato de Cañete y otro refuerzo: la razón de Wanderers para echar a Jaime García

En Wanderers no sólo inquietaba la situación de Marcelo Cañete, que era un inamovible para Jaime García y, a raíz de eso, tenía la extensión de su vínculo asegurada. A pesar de que el cuadro caturro está fuera de puestos de la liguilla, el motivo que desencadenó la salida fue otro.

“Todo es por algunos jugadores que la dirigencia no quiere para el próximo año, pero por contrato pueden renovar una temporada más”, reafirmó el periodista Diego Mora, siempre en el micrófono de Cooperativa Deportes. Por eso mismo, un ídolo histórico del club tomará el fierro caliente.

Jaime García le da indicaciones al paraguayo Danilo Ortiz. (Andres Pina/Photosport).

Se trata de Héctor Robles, quien hace un tiempo había sido despedido de la institución envuelto en una polémica. “Pequé de ingenuo”, dijo el Choro por aquellos días, después de su visita al Inter Miami en Estados Unidos. Ahora debe mirar hacia adelante.

Son tres los partidos para terminar el Campeonato Ascenso: Curicó Unido y Deportes Antofagasta como visitante, además de cerrar ante Universidad de Concepción en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Todo esto con la posibilidad latente de hacerse un espacio en la postemporada para luchar por el retorno a la élite nacional.

Así va Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2024

Santiago Wanderers se ubica en el 9° lugar de la tabla de posiciones de la Primera B 2024: suma 34 puntos en 27 partidos disputados.

