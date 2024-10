Se pudrió todo en Santiago Wanderers. El agónico empate con Santiago Morning, en duelo pendiente por la fecha 26 del torneo de Primera B, terminó por colmar la paciencia de la directiva que comanda Reinaldo Sánchez.

A tres fechas del final, los caturros perdieron una gran oportunidad para meterse en puestos de liguilla tras el encuentro en Valparaíso; sin embargo, todavía está a dos puntos de entrar a la Postemporada, por lo que todavía hay esperanzas de clasificar.

El tema es que la relación entre Sánchez y García nunca fue de las mejores. En las últimas semanas eran evidentes las tensiones entre las partes, pese a que la directiva de Wanderers no le cumplió al técnico con los refuerzos para el segundo semestre.

Al final, la igualdad ante el Chago provocó que hace instantes la directiva caturra tomara la drástica decisión de despedir al oriundo de Cartagena, según reporta el diario La Tercera, por lo que en el próximo encuentro ante Curicó Unido, este lunes, habrá un interino.

Jaime García se va de Santiago Wanderers tras 20 partidos como DT (Photosport)

Los números de Jaime García en su paso por Wanderers

El técnico nacional llegó a la institución a finales de mayo, para reemplazar al uruguayo Francisco Palladino, que tenía al equipo en la parte baja de la Tabla de Posiciones. Sin embargo, pese al cartel con el que llegó sus números no fueron positivos.

Jaime García llegó a dirigir un total de 20 encuentros a Santiago Wanderers, entre el torneo de Primera B y la Copa Chile, donde sumó un total de siete victorias, siete empates y seis derrotas, con un rendimiento del 52.5 por ciento.

El round del DT con Reinaldo Sánchez

El paso de Jaime García por el Decano estará marcado por las discusiones mediáticas que tuvo con el presidente del club, quien reclamó públicamente que “nunca fui de la idea de cambiar al técnico, pero lo hicieron y los resultados son iguales“.

Ante estos comentarios, el entrenador respondió que “si él ventila cosas que son en la interna, yo no estoy acostumbrado a ventilar mis cosas que yo he pasado en otros equipos. Siempre he trabajado con un profesionalismo y he tenido un liderazgo super claro, si él habla que yo no era el técnico indicado, no tengo nada que decir“.