Un valioso triunfo logró Santiago Wanderers en sus pretenciones por alcanzar la liguilla del ascenso en la Primera B. En la pasada fecha, el equipo de Jaime García derrotó en Valparaíso por 2-0 a San Marcos de Arica.

Por ello, son pura alegría en el puerto, considerando que antes de la llegada del DT estaban lejos de pelear por subir a Primera División. Pese a las caras sonrientes, el entrenador puso el balón contra el piso y lanzó un recado a la prensa.

“Cuando uno trabaja y el camarín te cree, en algún momento tienen que venir las cosas buenas. Cuesta en el juego, no sé si se peloteaba tanto, jugaron tres chicos conmigo ahora”, inició su discurso, previo al “palo” que le lanzó a los periodistas.

García y su diamente en bruto caturro

En medio de la distendida conferencia de prensa de “Chacalito” García, el DT pidió que lo felicitaran por el escuadrón juvenil que en Wanderers le ha dado éxito.

Wanderers venció 2-0 a San Marcos de Arica / Photosport.

“Me he preocupado mucho, jugaron tres chicos conmigo de casa y esas cosas a veces ustedes no las resaltan y piden ‘por qué los canteranos no juegan’. Ahora me tienen que estar felicitando”, dijo, en buena, el DT caturro.

En esa línea, Jaime García dijo que en su paso por el puerto “hay que dejar una huella para esos chicos, tengo 16 en el primer equipo, ya completamos los minutos hace varios partidos y sigo colocando juveniles”.

“Espero le den una oportunidad a este diamante en bruto que tienen, pulirlo, porque diamante hay en todo lados, pero hay que darlo pulido, con el club vamos por un buen camino”, cerró.