Franco Bechtholdt es uno de los cinco refuerzos que tiene Cobresal para afrontar la temporada 2024: y reveló contactos con Colo Colo, así como también la receta de conceptos que le ha entregado Gustavo Huerta. El zaguero central le puso fin a 12 años en Curicó Unido e hizo un cambio radical en su vida.

Emigró a El Salvador para continuar con su carrera profesional en el actual subcampeón del fútbol chileno. “Cuando llegamos a la ciudad con mi mujer me sorprendió para bien. Es mucho más grande de lo que parece el campamento. Tiene muchas más cosas de las que pensábamos”, reconoció Bechtholdt en una conversación con TNT Sports.

“El club está muy bien, tiene todas las condiciones para desarrollarnos como deportistas. La gente está muy preocupada de que no nos falte nada en el día a día. Estoy muy contento acá, aunque el cambio estuvo difícil por las condiciones de El Salvador”, reconoció el Cachi, quien también reveló que cuando era parte de los Torteros pudo llegar al Cacique.

Ante eso, admitió que “estuve cerca de Colo Colo, no sé por qué no se dio. Yo me quería quedar en Curicó por la Copa Libertadores, aunque no fue el final que esperábamos”. Los albirrojos cayeron ante Cerro Porteño de Paraguay y se despidieron rápidamente del certamen más importante de América.

Bechtholdt cuenta su adaptación a Cobresal, admite que estuvo cerca de Colo Colo y revela sus charlas con Huerta

Cobresal se quedó con Franco Bechtholdt, quien en 2023 estuvo a punto de reforzar a Colo Colo y este año estará a las órdenes de Gustavo Huerta. Por cierto, el zaguero central argentino nacionalizado chileno contó parte de las instrucciones que les da el DT.

“Gustavo Huerta nos ha pedido mucho en este primer mes que no tengamos miedo y corramos riesgos de jugar mano a mano. Eso busca de local. Que seamos protagonistas. Y si nos tenemos que quedar mano a mano así será”, manifestó el Cachi, quien tiene clarísimas sus metas personales.

Sobre eso, el ex Tortero fue elocuente. “Vengo para ser importante, para aportar y competir por un lugar. Hay buenos jugadores como Francisco Alarcón, Diego Céspedes. Vengo con muchas ganas de realizar lo que hice en Curicó y mucho mejor todavía. Tenemos que estar a la altura de enfrentar a los mejores jugadores del continente en la Copa Libertadores“, sentenció.

A raíz del puesto que obtuvo Cobresal en el Campeonato Nacional 2023 se ganó un boleto para disputar la fase de grupos en el torneo de clubes que más relevancia tiene en América, que todavía no tiene el sorteo para aquella instancia.

