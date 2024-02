Gustavo Huerta lleva muchos años trabajando en el fútbol chileno. Es de los pocos técnicos “vieja escuela” que siguen vigente, por lo que no va de la mano con el negociado en que se ha transformado últimamente la industria nacional.

Un asunto que le pasó la cuenta hace algunos años, cuando fue congelado para ejercer sus funciones ya que le cerraron las puertas. Y ahora, tras el éxito en Cobresal en los últimos años, vuelve a demostrar su valentía para hablar sin pelos en la lengua.

Esta vez lo hizo para cargar contra el modelo del fútbol chileno, tomado por los representantes que manejan clubes y jugadores. “Me niego cuando un representante, como aquí lo han querido hacer en Cobresal, quiere traer a todos los jugadores. Sé el nombre, es argentino, pero no lo conozco. Pero yo me he negado siempre. Después, como pasa en otros clubes, eso expone al técnico”, manifestó en TNT Sports.

“Capaz que me perjudique si salgo de Cobresal, pero siempre voy a privilegiar la búsqueda de un buen jugador, que se comprometa con el club y nos sirva”, agregó Huerta.

Luego el estratega comentó que “no reniego que (el representante) es un trabajo como cualquiera, a muchos jugadores les conviene, pero cuando quieren imponer, meterse o presionar llamando al presidente para preguntar por qué no juega alguien, o atreviéndose a llamarme a mí para decirme por qué un jugador no está jugando, ya me peleo. Esas cosas complican a los técnicos”.

“Eso rescato de Cobresal, tengo un apoyo enorme independiente de que quieren meterse. No lo voy a negar”, expuso el técnico de los mineros para aplaudir cómo trabaja su institución.

Rechazo a los seis extranjeros

Gustavo Huerta también dio su opinión sobre los seis extranjeros en el fútbol chileno, que tiene en vilo el inicio del Campeonato Nacional.

“Sabemos cómo se maneja nuestro fútbol, el Consejo de Presidente manda, sabemos los que mandan. No podemos desconocer que el fútbol es un negocio, hay que asumirlo como tal, pero no dejar de lado lo que pasa con los jóvenes”, contó.

En ese aspecto es que “manifesté en el club que más allá de lo que se apruebe (con los extranjeros), nosotros nos quedaremos con cinco cupos de extranjeros. Hay que ser consecuente con lo que votó el club. No vamos a salirnos de eso”.