Gustavo Huerta extenderá su legado en Cobresal y seguirá la mando del equipo por otra temporada. Este lunes, pocos días después de perder el Campeonato Nacional ante Huachipato, los mineros confirmaron que el entrenador nacional continuará para el 2024.

“¡Renovación minera! Iniciamos con todo para la temporada 2024. Anunciamos la renovación del histórico director técnico Gustavo Huerta junto con todo su cuerpo técnico”, escribieron en sus redes sociales. El próximo año, Huerta cumplirá siete años al mando del cuadro de Atacama.

“Desde su llegada en 2017, ascendió a Primera División en 2018 y clasificó a la Copa Sudamericana en 2020 y 2022, además de llegar a la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. ¡Sigamos construyendo esta legendaria historia!”, celebraron en el club.

Con esto, Huerta extenderá su periodo como el segundo más largo de un entrenador de Sudamérica. En camino a cumplir siete años en Cobresal, el ciclo del DT chileno sólo es superado (en cuanto a tiempo) por el de Marcelo Gallardo en River Plate. El Muñeco estuvo ocho años y medio en el Millonario.

Huerta, de 66 años, tendrá como principal desafío la Copa Libertadores 2024. El cuadro minero retornará al torneo continental luego de siete años, con una última aparición en 2016. Será el acompañante de Huachipato a la fase de grupos, mientras que Colo Colo y Palestino irán a la fase previa.

Huerta quiere un equipo competitivo para 2024

Antes de que se confirmara su renovación, Gustavo Huerta habló de la importancia de fortalecer el plantel de Cobresal para la próxima temporada, donde deberán enfrentar a los grandes del continente en la Copa Libertadores. A pesar de que no sabía si continuaría, lo puso como un objetivo del equipo.

“Este plantel y cuerpo técnico le ha generado 3,4 millones de dólares al club. Es algo que deberá destinarse a robustecer el equipo, porque todos sabemos cómo les ha ido a nuestros equipos en la Libertadores. No queremos ir a pasarla mal, independiente que esté yo o no”, dijo el DT a la prensa.

“Me imagino, porque eso (agrandar el plantel) no se ha conversado. Quizás me estoy adelantando, porque no sé si voy a seguir, pero el club deberá determinar qué hace con el plantel del próximo año”, agregó también. Finalmente, llegó a un acuerdo con la directiva para continuar.

Es, luego de Francisco Meneghini (Everton), el segundo entrenador renovado tras el término de la temporada. Mientras, ya se confirmaron las salidas de Mauricio Pellegrino (Universidad de Chile), Martín Cicotello (Unión La Calera) y Ronald Fuentes (Universidad Católica).

