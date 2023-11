El destacado Tomás González contrajo matrimonio este viernes 24 de novimebre. En una íntima ceremonia que se realizó en El Monte, en la Región Metropolitana, el mejor gimnasta de Chile en la historia dio el sí a su novio. La información la confirmó Canal 13.

González, de 38 años, ha mantenido su relación amorosa en privado por muchos años y nunca compartió detalles sobre su pajera. Sin embargo, hace poco contó que tenía deseos de formar una familia y casarse. En programa Tú a Tú de Martín Cárcamo, reveló cómo proyectaba su relación.

“Estoy full enamorado. Siento que estoy en una muy buena relación, muy sana, me siento bien y me proyecto mucho. Al principio tenía mis dudas por mis experiencias anteriores, pero ha sido increíble. Cuando tienes una relación sana cualquier problema es más fácil de resolver porque hay voluntad”, relató.

“El día de mañana me encantaría formar una familia, casarme. Yo antes decía que no estaba ni ahí, pero me encantaría, es la estructura en la que crecí y mi sueño. Yo creo que lo vamos a formalizar prontamente, si todo sale bien. Me encantaría tener hijos. Y si no, hartos perros”, aseguró.

Por el momento, el deportista que no compitió en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 no ha compartido imágenes ni registros de su matrimonio. Lo que sí hicieron sus invitados. De hecho, uno de ellos publicó una imagen de González y su novio, cuyo nombre es Juanes.

Tomás González reveló su sexualidad en su autobiografía

Tomás González hizo pública su sexualidad a mediados de este año, en la previa de que saliera su autobiografía. Antes del lanzamiento de “Campeón: Lecciones, triunfos y caídas de un gimnasta olímpico”, el deportista nacional se confesó con el diario La Tercera.

“Supongo que ya no es tema, pero sí, soy gay. Y si se trata de hacerlo público, prefiero hacerlo en este libro”, contó. Además, reveló que asumió que era gay en 2010, cuando tenía 24 años. “Lloré muchísimo esos días. Yo estaba en mi proceso de asumirme y sentía que moría una parte de mí”, explicó.

“Asumirme no fue un proceso fácil. Al final uno crece en una sociedad heteronormal que igual te condiciona. Hoy me alegra que las cosas se estén normalizando. En ese sentido, uno igual ve a las nuevas generaciones mucho más resueltas, no tienen esta carga, quizás de las religiones que han influido mucho en la sociedad”, agregó.

Su mamá fue la primera en saber y lo motivó a contárselo al resto de su familia. “Mi círculo no cambió, pero uno siempre tiene que estar consciente de que hay gente con trancas. Y ahí uno se pregunta: ¿Por qué? El machismo y la homofobia son problemas que están en la sociedad y en la gimnasia también”, confesó.

“Trato de aportar a la sociedad desde el deporte, nunca ha sido mi objetivo tomar otras banderas. Participar activamente en política no me interesa. Obviamente, siempre voy a estar apoyando a las personas, pero salir a la luz pública con esa meta nunca fue mi objetivo”, señaló.

