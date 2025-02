El astro portugués Cristiano Ronaldo cumplió 40 años y con ello se refirió a los múltiples logros que ha obtenido en su exitosa carrera la cual se extiende por más de dos décadas, en donde además reflexionó sobre las metas que le gustaría cumplir antes de retirarse.

El jugador que actualmente milita en el Al-Nassr es parte de la historia del fútbol en donde se posiciona como uno de los mejores en donde se llevó el Balón de Oro en cinco oportunidades en las ediciones 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Los sueños por cumplir de Ronaldo

En ese contexto, a pesar de tener una carrera muy exitosa, el ‘Bicho’ reveló que aún hay algunas cosas que le gustaría realizar antes del retiro. Una de ellas es compartir cancha con su hijo mayor Cristiano Jr.

“Me gustaría, me gustaría. Está más en sus manos que en las mías. Pasan los años y en algún momento tendré que dejarlo. No será posible físicamente ni psicológicamente”, indicó al diario Récord de Portugal.

“Él seguirá su camino, su trayectoria. Seré un padre orgulloso de lo que quiera hacer. Si juega, ´top’. Si no, lo intentamos. No será un problema”, resaltó Cristiano.

Asimismo se refirió al récord que ya tiene en su poder, en donde es el jugador que más goles ha convertido en la historia con 924 tantos, agregando que le gustaría llegar a los 1000, pero que no se preocupa mucho de eso.

“La gente está pesada con los 1.000 goles. No valoran los que hago, solo dicen ´faltan 85’. No me gusta. Las cosas tienen que pasar de forma natural. Vivir el momento es mejor que pensar a largo plazo. Si llego, de p… madre, pero no sé si voy a llegar”,

En la misma línea señaló que le gustaría competir en el próximo mundial si es que así se lo piden, pero que prefiere dejar que las cosas fluyan. “Falta un año y medio para el Mundial, hay tantas cosas antes… Todo indica, me gustaría, pero tampoco estoy obsesionado por eso”.