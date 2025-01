Una vez más se abre el debate de cuál es el mejor jugador de la historia del fútbol. Los nombres como siempre abarcan una gran cantidad de nombres. Pero en los últimos años las opciones se han acotado.

Es así como ahora Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los jugadores que marcan las preferencias. Por lo mismo, llamó la atención que el hijo de CR7, Mateo, revelara cuál es el jugador que ha marcado al balompié.

Una decisión que llamó la atención ya que en su elección no está el astro trasandino que fue campeón del mundo en 2022. Para peor, tampoco está su padre que lo ganó todo con el Real Madrid y marcó una época con la camiseta de Portugal.

“Le gusta mucho Mbappé. Me molesta, me dice ‘papá, Mbappé es mejor que tú”, expresó Cristiano en entrevista con Edu Aguirre. “Yo le digo ‘nooo, papá es mejor que Mbappé, tengo más goles que él’”, agregó entre risas.

Kylian Mbappé fue elegido por el hijo de Cristiano como el mejor jugador del planeta

Sin embargo, el portugués asumió su derrota y hasta elogió al francés que ahora comanda al Real Madrid. “Lo veo como un crack”, complementó.

El récord que busca Cristiano Ronaldo

Lo llamativo es que esta elección de su hijo, ha motivado a Cristiano Ronaldo con un particular récord: poder llegar a los mil goles oficiales. Hasta el momento lleva 921 pero no baja los brazos con llegar a la histórica cifra.

“Cuando dejas un legado, una marca, la gente no se olvida. A lo mejor cuando termine la carrera, algo pueda pasar ahí”, expresó ilusionado con lograr los mil goles.

