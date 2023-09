Unión Española se movió muy rápido para encontrar un reemplazo para el Zanahoria Pérez. El portero sufrió una lesión que le impedirá volver a jugar en la temporada 2023, pues debe pasar por el quirófano para corregir el inconveniente. Así las cosas, Ronald Fuentes se quedó sin el arquero indiscutido, quien para más de alguno es el mejor del Campeonato Nacional.

El cuadro hispano dejó prácticamente cerrada la contratación a préstamo del meta uruguayo Thiago Cardozo. Una cesión desde Peñarol y una opción de compra era parte del trato que iba a llevar al charrúa de 27 años al estadio Santa Laura. Pero todo eso quedó en nada.

Había un impedimento reglamentario que, al parecer, en la Furia Roja no consideraron. Así lo informó el periodista Martín Charquero, quien a través de su cuenta de Twitter reveló la fallida incorporación del guardavalla nacido en Juan Lacaze. “Thiago Cardozo se queda en Peñarol”, escribió el comunicador.

“La ANFP no acepta que Unión Española extienda su cupo de extranjero en este momento. Por ese motivo se cae la transferencia al equipo chileno”, agregó en su explicación Charquero. Así las cosas, el cuadro de la Plaza Chacabuco tiene un problema importante que resolver para el futuro inmediato.

Unión Española intentó moverse lo más rápido posible para reemplazar al Zanahoria Pérez. Así lo ratificó el portero viñamarino en una conversación con Los Tenores de ADN. “No sabía que no llegaba. Hoy firmé para ceder mi cupo para que llegara alguien. Desconozco el nombre”, reveló el ex golero de Universidad Católica.

Pero los hispanos no podrán incorporar a Thiago Cardozo, un portero uruguayo que ha disputado 21 partidos en Peñarol durante la primera división charrúa de este año. Como el Transfer Matching System (TMS) está cerrado es imposible traspasar un pase desde una federación a la otra. Los hispanos necesitan incorporar un agente libre para recibir el ok.

¿Qué arqueros le quedan a la Unión Española?

Los dos arqueros que Ronald Fuentes tiene a disposición en Unión Española son Alonso Montecinos y Juan José Echave. Ambos recibieron la venia de Sebastián Pérez. “Son dos jugadores que han dado una vuelta larga”, apuntó. El primero tiene 24 años y ya vio minutos ante Universidad Católica. Y el segundo cumplirá 23 el 24 de enero.

“Sobre todo Montecinos, que jugó en cuarta división, en Deportes Concepción. O Echave, que ha esperado mucho tiempo por la oportunidad. Creo que la van a aprovechar de muy buena manera. Cualquiera de los dos tendrá la confianza del técnico y los jugadores”, aseguró el Zanahoria.

¿En qué lugar marcha Unión Española en el Campeonato Nacional 2023?

Unión Española se ubica en el 8° lugar del Campeonato Nacional con 31 puntos en 23 partidos disputados.