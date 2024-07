El zurdo enganche de Everton recibió un envión anímico importante con su actuación ante el Bulla, pero sabe que no todo está terminado.

Joan Cruz se hizo notar casi de inmediato ante la U en la ida de la semifinal regional de la Copa Chile 2024. Corrían 24 segundos cuando el zurdo volante ofensivo empalmó un centro del uruguayo Kevin Méndez tras anticiparse a la marca de Franco Calderón.

El punteo al balón que le dio Cruz fue suficiente para dejar fuera de foco a Gabriel Castellón. Fue el primero de los dos goles que Everton de Viña del Mar le convirtió a Universidad de Chile en el estadio Sausalito. Con la conquista del enganche surgido en Colo Colo se dio parte del plan de Esteban Solari.

“Omar Fernández y Joan Cruz eran volantes con llegada que nos daban juego por dentro. Más allá del resultado, lo que miro son las formas y eso quedó plasmado en el campo: presión en bloque alto sin dejar que jugara el rival durante muchos momentos”, dijo el entrenador argentino.

Así fue el gol de Joan Cruz. (Jose Veas/Photosport).

Aunque Solari sabe que falta un partido en la serie. “No hemos avanzado a ningún lado”, dijo tajante el sucesor de Paqui Meneghini. Para Cruz, este partido fue un importante envión a su confianza. El zurdo fue amonestado en el minuto 23 y en los 60′ le dejó su lugar a Michel Wassenne.

“Gran esfuerzo del equipo, ya pensamos en el próximo partido”, fue parte del mensaje que dejó el ex Real Oviedo en su cuenta de Instagram. Sabe que la serie sigue abierta. Y que el puntero del Campeonato Nacional 2024 tiene los medios suficientes como para remontarla.

Joan Cruz puso el pie justo para desviar la pelota y abrir la cuenta ante U de Chile. Aprovechó muy bien el venenoso centro que sacó Kevin Méndez desde el sector derecho del ataque de Everton. “Soy un jugador que me gusta nutrir a los delanteros”, dijo el charrúa tras el cotejo.

“A veces dependo mucho de cómo culminen, pero me gusta siempre generar situaciones. Mi función es esa, entregar la mayor cantidad de situaciones cómodas para definir. Joan llegó ahí, terminó en gol y me pone muy contento”, aseguró Méndez, quien tuvo un paso por la AS Roma de Italia.

Joan Cruz grita el gol junto a Omar Fernández. (Jose Veas/Photosport).

Habrá que ver si Joan Cruz repite la titularidad en la revancha, pero todo apunta que sí: todavía califica como un futbolista que suma minutos para las bases Sub 21 que hay tanto en la Copa Chile como el Campeonato Nacional. Nació después del 1 de enero de 2003. Específicamente el 4 de abril de ese año. En el segundo semestre, espera aumentar su protagonismo en los Oro y Cielo.

¿Cuándo se juega la revancha entre Universidad de Chile y Everton?

Será el domingo 14, en el Estadio Nacional a las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

