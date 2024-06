Puede salir de Everton, pero no de la zona: los clubes que buscan el fichaje de Joan Cruz

Everton había generado mucha expectación cuando confirmó el fichaje de Joan Cruz, aunque el talentoso volante zurdo ha estado lejos de un buen rendimiento. Pese a que todavía suma minutos para la regla del Sub 21 que incluye las bases del Campeonato Nacional 2024, casi no ha tenido acción esta campaña.

Por eso mismo, en el cuadro Ruletero evalúan dejar salir a Cruz. Al igual que al uruguayo Bruno Betancor. En el caso del charrúa, su pase pertenece a Peñarol y que se vaya del equipo liberaría un cupo extranjero, que el club precisa para inscribir al brasileño Eduardo Bauermann. Y en el lado del chileno, sus derechos económicos son del Real Oviedo de España.

Como sigue siendo un jugador atractivo, hubo dos clubes que ya consultaron con firmeza para contar con él. Los dos son de una categoría más abajo, la Primera B. Y también de la región de Valparaíso. Un aspecto positivo, pues implicaría no moverse mucho.

Joan Cruz en parte de la poca acción que ha tenido con Everton: en plena lucha con Leonardo Valencia. (Andrés Piña/Photosport).

Uno de los clubes que consultó por la situación de Joan Cruz fue Deportes Limache: el cuadro Tomatero necesita un futbolista que aporte para conseguir minutaje en los mil 890′ que exige el reglamento. La escuadra dirigida por Víctor Rivero ha sido una de las sorpresas del Campeonato Ascenso 2024.

Pero está con cierta escasez en ese aspecto. Entre Zacarías Abuhadba (348′), un zurdo que está cedido desde Universidad de Chile, Renato Díaz (237′) y Martín Cárcamo (54′) han aportado el minutaje que el Tomate Mecánico tiene. Pero no sólo desde ese club hicieron algún sondeo.

Everton sabía que el fichaje de Eduardo Bauermann iba a ser en lugar del cupo extranjero de Braian Martínez y por estos días resuelve la continuidad de Joan Cruz, quien casi no ha tenido participación. El enganche de 21 años que se formó en Colo Colo registra apenas 55′.

Sólo en tres partidos fue requerida su participación en los Ruleteros. Además, algunas publicaciones en sus redes motivaron el enojo de varios hinchas de los Oro y Cielo. Le recriminaron poco compromiso con el Ever Forever cuando trató de levantar el ánimo albo tras perder el Superclásico ante Universidad de Chile en el estadio Monumental.

Joan Cruz celebra un gol con la Roja Sub 20 en La Calera. (Andrés Piña/Photosport).

Pero su talento y el plus que todavía cuenta como Sub 21 lo hacen un jugador muy cotizado todavía. Aunque lejos de la élite a la que apuntó con su fichaje en un club español como agente libre tras salir de Pedrero. San Luis de Quillota también hizo alguna pregunta para poner sobre la mesa la opción de recibir a Joan Cruz. Habrá que ver cómo sigue la carrera del mundialista Sub 17 con la Roja en Brasil 2019. Todavía una promesa del fútbol chileno.

¿Cuándo se abre el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que termine la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrirá el mercado de invierno en el fútbol chileno. Es decir, el fin de semana del 1 y 2 de junio. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

