¡Imperdibles! Estos son los nuevos videojuegos que llegan a Xbox Game Pass en marzo y abril

Conoce todos los títulos que llegan a Xbox Game Pass en las próximas semanas de marzo y abril.

Por Franco Abatte

Conoce los grandes títulos que llegan a Game Pass en las próximas semanas.
© XBOXConoce los grandes títulos que llegan a Game Pass en las próximas semanas.

Xbox Game Pass sigue firme este 2026 y ahora presenta una nueva oleada de videojuegos que mezcla clásicos aclamados, estrenos recientes y experiencias muy variadas. Desde RPGs profundos hasta survival horror y aventuras narrativas, Microsoft vuelve a potenciar su catálogo para cerrar marzo e iniciar abril con fuerza.

Durante las próximas semanas, los suscriptores podrán acceder a propuestas para todos los gustos, incluyendo títulos de culto, producciones AAA y experiencias independientes destacadas.

Ya disponibles en Game Pass de Xbox

Xbox confirmó que desde esta semana los usuarios ya pueden acceder a los siguientes títulos dentro del servicio:

  • DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Disponible en Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    • Una aventura colorida y musical pensada para toda la familia, con minijuegos y exploración en el mundo de Gabby.
  • South of Midnight (Nube, consola, portátil y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    • Una aventura de acción ambientada en el sur de Estados Unidos, con criaturas sobrenaturales y un fuerte enfoque narrativo.
  • The Alters (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    • Un survival de ciencia ficción donde creas versiones alternativas de ti mismo para sobrevivir en un planeta hostil.
  • Disco Elysium: The Final Cut (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    • El aclamado RPG narrativo donde encarnas a un detective y defines tu historia con cada decisión.

Próximos juegos que llegan a Xbox Game Pass a finales de marzo

La segunda mitad de marzo llega con estrenos llamativos y experiencias muy diversas:

  • Like a Dragon: Infinite Wealth – 24 de marzo (Nube, consola, portátil y PC) Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    • Una épica aventura que une a Ichiban Kasuga y Kazuma Kiryu en un viaje que conecta Japón con Hawái.
  • Absolum – 25 de marzo (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    • Beat ‘em up con elementos roguelite en un mundo artesanal lleno de acción.
  • Nova Roma (Game Preview) – 26 de marzo (PC) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
    • Construye una nueva civilización en medio de la caída del Imperio Romano.
  • The Long Dark – 30 de marzo (Nube, consola y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    • Supervivencia pura en un mundo helado donde el mayor enemigo es la naturaleza.
  • Resident Evil 7: Biohazard – 31 de marzo (Nube, consola y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    • El regreso del survival horror en primera persona que revitalizó la franquicia con una atmósfera intensa.

Juegos que llegan en abril a Xbox Game Pass

  • Barbie Horse Trails (Nube, consola, portátil y PC) – Disponible el 2 de abril en Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
  • Clair Obscur: Expedition 33 (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – Disponible el 2 de abril en Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
  • Final Fantasy IV (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Disponible el 7 de abril en Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
Actualizaciones de juegos

  • Valorant – 18 de marzo: Nuevo agente jugable con habilidades centradas en la coordinación del equipo.
  • Sea of Thieves: Season 19 – 19 de marzo: Nueva temporada con eventos, mejoras PvP y recompensas.

Beneficios dentro de juegos

  • Tom Clancy’s The Division 2 – Pack especial con atuendos y skins.
  • Skate. – Nuevo contenido con objetos cosméticos.
Juegos que saldrán próximamente

Los siguientes títulos dejarán el catálogo el próximo martes 31 de marzo:

  • Peppa Pig World Adventures.
  • Mad Streets.
Lee también
Review: Marathon cumple y engancha
Noticias

Review: Marathon cumple y engancha

Así es Sons of Sparta, el inesperado spin-off de God of War
Noticias

Así es Sons of Sparta, el inesperado spin-off de God of War

¡Confirmado! Los títulos que llegan al catálogo de Xbox Game Pass
Gamer

¡Confirmado! Los títulos que llegan al catálogo de Xbox Game Pass

¿Qué le pasó? Los partidos que se perderá Joaquín Sosa en Colo Colo
Colo Colo

¿Qué le pasó? Los partidos que se perderá Joaquín Sosa en Colo Colo

