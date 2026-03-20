Xbox Game Pass sigue firme este 2026 y ahora presenta una nueva oleada de videojuegos que mezcla clásicos aclamados, estrenos recientes y experiencias muy variadas. Desde RPGs profundos hasta survival horror y aventuras narrativas, Microsoft vuelve a potenciar su catálogo para cerrar marzo e iniciar abril con fuerza.
Durante las próximas semanas, los suscriptores podrán acceder a propuestas para todos los gustos, incluyendo títulos de culto, producciones AAA y experiencias independientes destacadas.
Ya disponibles en Game Pass de Xbox
Xbox confirmó que desde esta semana los usuarios ya pueden acceder a los siguientes títulos dentro del servicio:
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Disponible en Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
- Una aventura colorida y musical pensada para toda la familia, con minijuegos y exploración en el mundo de Gabby.
- South of Midnight (Nube, consola, portátil y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
- Una aventura de acción ambientada en el sur de Estados Unidos, con criaturas sobrenaturales y un fuerte enfoque narrativo.
- The Alters (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
- Un survival de ciencia ficción donde creas versiones alternativas de ti mismo para sobrevivir en un planeta hostil.
- Disco Elysium: The Final Cut (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
- El aclamado RPG narrativo donde encarnas a un detective y defines tu historia con cada decisión.
Próximos juegos que llegan a Xbox Game Pass a finales de marzo
La segunda mitad de marzo llega con estrenos llamativos y experiencias muy diversas:
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 24 de marzo (Nube, consola, portátil y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
- Una épica aventura que une a Ichiban Kasuga y Kazuma Kiryu en un viaje que conecta Japón con Hawái.
- Absolum – 25 de marzo (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
- Beat ‘em up con elementos roguelite en un mundo artesanal lleno de acción.
- Nova Roma (Game Preview) – 26 de marzo (PC) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
- Construye una nueva civilización en medio de la caída del Imperio Romano.
- The Long Dark – 30 de marzo (Nube, consola y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
- Supervivencia pura en un mundo helado donde el mayor enemigo es la naturaleza.
- Resident Evil 7: Biohazard – 31 de marzo (Nube, consola y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
- El regreso del survival horror en primera persona que revitalizó la franquicia con una atmósfera intensa.
Juegos que llegan en abril a Xbox Game Pass
- Barbie Horse Trails (Nube, consola, portátil y PC) – Disponible el 2 de abril en Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
- Clair Obscur: Expedition 33 (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – Disponible el 2 de abril en Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
- Final Fantasy IV (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Disponible el 7 de abril en Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
Actualizaciones de juegos
- Valorant – 18 de marzo: Nuevo agente jugable con habilidades centradas en la coordinación del equipo.
- Sea of Thieves: Season 19 – 19 de marzo: Nueva temporada con eventos, mejoras PvP y recompensas.
Beneficios dentro de juegos
- Tom Clancy’s The Division 2 – Pack especial con atuendos y skins.
- Skate. – Nuevo contenido con objetos cosméticos.
Juegos que saldrán próximamente
Los siguientes títulos dejarán el catálogo el próximo martes 31 de marzo:
- Peppa Pig World Adventures.
- Mad Streets.