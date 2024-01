Rodrigo Goldberg recordó el caso de un jugador que llegó como refuerzo: Ramón Arias fichó por la U pese a que en Azul Azul le exigieron un chequeo médico extra muy similar al que le pidieron a Arturo Vidal. Por el momento, el arribo del Rey a Colo Colo sigue entrampado.

“Es una pelea de…me gustaría usar un chilenismo, pero ustedes me entienden”, expresó el Polaco en Al Aire Libre en Cooperativa. “De quién tiene la vara más larga”, le respondió Marcelo Barticciotto. Goldberg prosiguió con su opinión, que tiene una experiencia personal como ingrediente.

“En eso puede haber argumentos legítimos por lado y lado. No me cabe duda. Pero conversando se puede llegar a un entendimiento. El jugador tiene que entender que viene de Europa y Brasil. Esas son ligas increíblemente competitivas, organizadas, con presupuestos ilimitados. Acá es una realidad totalmente distinta, no nos parecemos a Brasil ni a Europa”, manifestó el Polaco.

El ex gerente deportivo de la concesionaria que controla el destino del Romántico Viajero se explayó sobre esto. “Tiene que comprender que las dinámicas acá no son es la misma que otros mercados, si bien es el club que lo vio nacer. Acá hay gente que toma decisiones. Te podrá gustar o no, pero son los que administran y ponen las lucas”, describió Goldberg.

“No veo mal pedir otra opinión. Pero sí tienes que asumir un costo. Y es que adentro te van a poner una cara mala“, agregó Rodrigo Goldberg, quien reconoció un fichaje en que la visita médica para pedir una segunda opinión fue un recurso.

Goldberg revive el fichaje de Cachila Arias por la U y toca de refilón a Vidal y Colo Colo

Rodrigo Goldberg lo blanqueó sin problemas. “Me pasó en el caso de Cachila Arias. Nos dijeron que el jugador no estaba apto”, reveló el Polaco en un caso muy similar al que vive Arturo Vidal. Aunque el Rey ha avanzado en su fichaje y ya pasó por el chequeo de rigor.

“Sabíamos que él venía con una operación en la rodilla. Conversamos con un doctor, dijo que estaba bien. Había una parte (del directorio) que quería meter otro jugador y nos dicen ‘está mal, hay que traer otro”, rememoró el otrora delantero de la U y el Maccabi Tel-Aviv de Israel.

Añadió que “lo llevamos a otro doctor, especialista también. Y nos dijo que está impecable. Que había que hacerle tal y tal cosa, que con eso andaría bien. Nos costó una pelea con el cuerpo médico. Pero cuando tienes una convicción, hay que mamarse el mal rato no más”, sentenció Goldberg. Arias será muy recordado por el doblete que le anotó a Unión La Calera en el partido que terminó con la U y una salvación agónica para mantener la categoría.

¿Cuáles fueron los números de Ramón Cachila Arias en Universidad de Chile?

Ramón Arias disputó la temporada 2021 con Universidad de Chile: disputó 34 partidos, anotó tres goles y recibió 12 tarjetas amarillas. Computó 3 mil 21 minutos en cancha.

