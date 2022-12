El ex agente de Ramón Arias se lanzó con todo en contra del zaguero central uruguayo. El actual mánager de Maxi Falcón disparó que el ex Universidad de Chile "me canalló y se me fue con otro representante".

El nombre de Ramón Arias siempre será recordado con cariño por los hinchas de Universidad de Chile. Más allá de los altos y bajos que tuvo en la campaña 2021 con respecto a su rendimiento, el que a veces fue brillante y otras muy bajo, fue una pieza vital en el último partido de aquella temporada para remontar agónicamente ante Unión La Calera y salvarse del descenso, ya que marcó dos goles. Sin embargo, quien no lo recuerda con tanto afecto es su ex representante, Gerardo Arias.

Y es que el agente de futbolistas, que actualmente se encarga de las carreras de Maximiliano Falcón y Brahian Alemán, no quedó en buena con "Cachila" después de que sus caminos se separaran hace ya un buen tiempo, incluso previo al arribo del zaguero central uruguayo al Romántico Viajero, y ahora no se guardó nada para hablar de él. Y lo trató de canalla.

"Le salvé la vida 15 años y se me fue con otro representante"

Arias, que no tiene ningún lazo familiar con el futbolista de 30 años que hoy defiende la camiseta del Giresunspor de Turquía y solo tienen una coincidencia de apellidos, conversó con el programa "100% Deporte" de Sport 890 y fue consultado por si alguien de Peñarol lo llamó para ver la posibilidad de fichar alguno de los jugadores que maneja. Pero también repasó al ex defensa de la U.

El oriundo de Montevideo y que debutó como porfesional en Defensor Sporting dejó el elenco carbonero cuando se jugaba el Torneo de Clausura en el fútbol charrúa, lo que obviamente generó molestias en el club, y de pasada también cambió el mánager para seguir su carrera en Medio Oriente.

"Cachila Arias me canalló y se me fue con un representante, después de que le salvé la vida 15 años. Como puede estar Peñarol enojado conmigo si yo no lo representaba", disparó breve pero punzante Gerardo Arias sobre Ramón.

"Peñarol nunca me llamó ni por Alemán ni por Maxi Falcón ni por Rodrigo Fernández. El único que llama a todos mis jugadores por atrás mío, que me molesta pero no le dije nada, es Bengoechea. Me sorprende porque saben que a mí me encuentran en dos minutos y nos tomamos un café. Así está Peñarol", continuó repartiendo.

"Bengoechea y Ruglio no saben nada de fútbol. Llamaron a todos mis jugadores por atrás, no se dan cuenta que obran mal", dijo Arias. “Le llenan la cabeza a mis jugadores; no saben lo que yo tengo para ganar en los otros equipos, no saben cuánto gana el jugador, no saben cuánta plata hay en juego", concluyó.