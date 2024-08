Carlos Lobos fue una figura que tuvo el superlíder Deportes La Serena y si bien su ausencia no se ha sentido en los resultados, sí causa extrañeza no verlo hace tanto tiempo. Todo comenzó en la derrota de los granates frente a Deportes Limache en la 10° fecha de la Primera B 2024.

Aquel 29 de abril, Lobos fue reemplazado por el delantero argentino Lautaro Rinaldi a falta de seis minutos para el final. “Estuve dos semanas fuera. Contra San Felipe sentí la molestia otra vez. Fue un desgarro más grande que no se había visto”, explicó en Juego de Campeones el mediocampista de 27 años, una pieza clave en el gran inicio de los Papayeros.

“Fui a Santiago a confirmar la lesión y volví a recuperarme acá durante el receso de la Copa Chile. Según los tiempos, eran los plazos que correspondían. Comenzamos a entrenar, pero no me sentí de la forma en que venía. Ahora no estoy lesionado, sí han pasado cosas que no corresponden“, aseguró Carlos Lobos, quien llegó al elenco dirigido por Erwin Durán tras no entrar en los planes de Huachipato.

“En Santiago me evaluaron y obviamente faltaba trabajo. Hay que esperar, se mandaron las evaluaciones. No tengo claridad de cuál sería el plazo para volver a estar normal. Creo que esa pregunta no deberían hacérmela a mí. Estoy tranquilo, pero uno obviamente siempre quiere estar. Uno se vuelve loco por estar”, dijo el futbolista surgido de las inferiores de Universidad Católica.

Carlos Lobos, figura de La Serena que deja atrás una larga ausencia

Para Carlos Lobos, una figura que tuvo La Serena en la primera parte del Campeonato Ascenso, esa ausencia no ha sido tan fácil de digerir. “Les pido disculpas a los compañeros y el cuerpo técnico. Hay cosas que no dependen sólo de uno”, sostuvo Lobitos, quien también jugó en Everton de Viña del Mar.

“Uno siempre quiere estar lo más rápido posible. A veces eso juega una mala pasada. Estoy lo más tranquilo posible para volver a competir de la mejor forma. Con tranquilidad, dándome ánimo y con más ganas. Seguir acá es de lo que más quiero”, fue la declaración de principios de Lobos, quien en su minuto fue sparring de la Roja bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli.

Su objetivo es claro. “Volver a entrenar y competir a la par de mis compañeros. Eso es a lo que vengo. Más en esta etapa que se logró conseguir durante la primera rueda. Hay que seguir de esa forma para mantenerse. Se echa de menos esa parte, lo único que quiero es estar ahí con ellos”, expuso Lobitos.

“Hay que esperar las indicaciones que haya que seguir. Se echa de menos estar, pero queda esperar para hacer las cosas que corresponden”, cerró Carlos Lobos, siempre en conversación con Juego de Campeones.

Así va Deportes La Serena en la tabla de la Primera B 2024

Deportes La Serena es el cómodo líder en la tabla de posiciones de la Primera B 2024 al cabo de 21 partidos disputados.

