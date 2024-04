Deportes La Serena consiguió otra victoria agónica en la Primera B. Por la novena jornada del Campeonato Ascenso, el cuadro granate celebró con locura el gol de Lautaro Rinaldi. Gracias a la conquista del atacante argentino, el elenco local superó por 2-1 a Deportes Santa Cruz.

Ese postrero tanto de Rinaldi desató un alocado festejo del DT de los Papayeros, Erwin Durán. El estratego dejó fluir la algarabía. Corrió de un lado para otro en la pista de rekortán del estadio La Portada. Saltó y batió los brazos con una felicidad evidente.

De todas maneras, no pareció haber provocado a los rivales. Así al menos se evidenció en un video compartido por OnlyGranates. Pero más de una roncha provocó el entrenador en el elenco unionista. De hecho, uno de los defensores centrales de Santa Cruz puso el grito en el cielo tras la postrera caída.

La referencia es para Gonzalo Lauler, un experimentado zaguero surgido de las inferiores de Provincial Osorno. A través de su cuenta de Instagram, el exjugador de Universidad de Concepción dejó clarísimo que Erwin Durán está lejos de generarle buenas sensaciones.

Gonzalo Lauler destruye al DT de La Serena, el puntero exclusivo de la Primera B

Gonzalo Lauler fue protagonista de un momento icónico en la victoria de La Serena frente a Santa Cruz en la Primera B. El exdefensor de Deportes Melipilla ofició literalmente de camilla en el estadio La Portada. Fue para sacar del campo de juego a un rival: Sebastián Molina estaba tendido en el piso.

Y Lauler pretendía reanudar el juego, que se definió en los últimos instantes. Después del partido, el zurdo dejó en evidencia su malestar con Erwin Durán, aunque sin mencionarlo directamente. “Puta que ha costado dignificar nuestra profesión y que nos miren con otros ojos”, introdujo el “23” unionista.

“Pero algunos se encargan de tirar por tierra todo eso. Increíblemente el menos indicado fue el encargado de ensuciarlo. Qué más se puede esperar de alguien ordinario y mala clase dirigiendo al rival”, lanzó Gonzalo Lauler. Un dardo que tenía un notorio receptor, más allá de haber omitido su nombre.

El ex defensor de A.C Barnechea y Deportes Temuco prosiguió. “Todo se equilibra, acuérdate. El año pasado, que lamentablemente descendiste a un equipo grande del sur, no tenías la soberbia y ordinariez de hoy. Perdón. Ordinario has sido siempre”, posteó Lauler. Se refería a Deportes Puerto Montt, que hoy compite en la Segunda División. Y también dejó una declaración de principios de su equipo.

“Seguimos fuertes como siempre”, apuntó uno de los jugadores mas avezados del cuadro dirigido por Hernán Peña, que por el momento está en puestos clasificatorios a la postemporada de la apasionante segunda categoría en el fútbol chileno.

Así van La Serena y Santa Cruz en la tabla del Campeonato Ascenso

Deportes La Serena lidera la tabla de posiciones de la Primera B mientras que Deportes Santa Cruz compite por los lugares de liguilla. Al cabo de nueve partidos es uno de los clasificados.

