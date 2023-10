Felipe Flores se enfrentó a un amigo en un amistoso que jugó Magallanes en este largo receso que tendrá el Campeonato Nacional 2023 a raíz de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La Academia se midió a Unión La Calera en dos partidos de 60 minutos.

Los Cementeros se quedaron con el primer encuentro por 2-1 gracias a los goles de Matías Cavalleri y de Francisco Salinas. El colombiano Yorman Zapata descontó para la escuadra adiestrada por Mario Salas, que afina detalles para el juego pendiente ante Colo Colo.

Y en el segundo, igualaron 1-1. Thomas Jones anotó para el Manojito de Claveles, mientras que Bairo Riveros marcó para el cuadro rojo. El DT de los Cementeros, Martín Cicotello, detalló los objetivos del partido amistoso ante el Maga.

“La idea es no perder el ritmo de competencia. Poder sostenerlo. No es fácil. Las competencias oficiales generan otro tipo de estado de alerta, no sé si motivación, pero sí competitividad que buscamos que el plantel no pierda. Priorizamos jugar más que entrenar por eso”, explicó el ex ayudante de Frank Kudelka en Universidad de Chile.

Felipe Flores juega ante su amigo Tomás Asta-Buruaga y Magallanes suma rodaje

Felipe Flores se cruzó con un amigo en más de una ocasión en el duelo entre Magallanes y Unión La Calera. Tomás Asta-Buruaga recordó cuando fue compañero de FF17 con una imagen en sus historias de Instagram.

“Qué lindo verte, amigo mío”, escribió el zaguero y capitán del cuadro calerano en torno a este reencuentro. A los dos les evocó el pasado en Deportes Antofagasta, cuadro donde coincidieron y forjaron una relación cercana que perdura hasta hoy en día.

¿Cuántos partidos jugaron juntos Felipe Flores y Tomás Asta-Buruaga?

Felipe Flores y Tomás Asta-Buruaga jugaron 46 partidos juntos en Deportes Antofagasta. En los Pumas generaron una cercanía que perdura.

¿En qué puestos marchan Deportes Antofagasta y Unión La Calera en el Campeonato Nacional 2023?

Unión La Calera marcha en el 8° puesto, mientras que Magallanes se ubica en el penúltimo puesto.