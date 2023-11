Matías Fernández Cordero, actual jugador de Independiente del Valle, fue desafectado de La Roja para la fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas de noviembre. Su ex pareja, madre de su hija, lo denunció por violencia intrafamiliar ante la Subcomisaría de Placilla, en Valparaíso.

La denunciante, Geraldine Poirrier, acusó que ese día (12 de noviembre) Fernández se dirigió a su domicilio y “a raíz de una discusión con su actual pareja, la toma fuertemente de su abdomen, empujándola, provocándole lesiones erosivas en su abdomen, para luego agredirla de forma verbal, retirándose del lugar en dirección desconocida”.

El capitán de Carabineros en la Subcomisaría de Placilla agregó más detalles. Según Stephan Stewart, el jugador se mantenía inubicable. La Roja decidió bajarlo de la convocatoria y Fernández Cordero afirmó, en redes sociales, que la denuncia era mentira.

A dos semanas de los hechos, la cuenta de Instagram Maldita Farándula compartió imágenes que buscan defender al futbolista. En ellas intentan demostrar la inocencia del defensor de Independiente del Valle y acusan a la denunciante de ser agresiva.

Poirrier, no obstante, publicó un comunicado en sus redes sociales donde afirma que el video no muestra a Matías Fernández agrediéndola. Allí desmiente la inocencia del jugador y agregó que solo le importa entregarle pruebas a la justicia, no a las redes sociales.

“Gente, si yo no subo mis pruebas en contra del papá de mi hija es netamente porque a mí no me importa que ‘la gente’ sepa lo que realmente pasó, no porque no tenga pruebas. En los videos subidos por ellos falta la parte donde Matías me agrede. Obviamente ellos no lo subirán”, comentó.

Ante eso agregó más información. “La gente que tiene la verdad es la fiscal del caso, que es la única que realmente me importa que tenga las evidencias, no la prensa ni las redes sociales. Que esto acabe pronto y todo maltrato físico y psicológico acabe. Gracias”, añadió Geraldine Poirrier.

Pero eso no fue todo. “No debo demostrar nada en redes sociales ni a personas que no saben cómo pasaron las cosas. Es por eso que no me he manifestado, de ni una manera. Yo di mi declaración ante una fiscal, él solo arrancó de Chile. El que nada hace, nada teme”, sentenció.

¿Hasta cuándo tiene contrato Matías Fernández en Independiente del Valle?

El futbolista de 28 años oriundo de Valparaíso arribó al elenco ecuatoriano en 2022. Actualmente, y ad portas de la final de la Liga Pro de Ecuador 2023, Matías Fernández tiene un contrato que lo vincula al club hasta 2025.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica en ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente.

