Colo Colo se enreda solo faltando un partido para el final del Campeonato Nacional. Los albos tienen la primera opción al título en lucha con Universidad de Chile, pero parte del plantel albo, encabezados por Arturo Vidal, se metieron en un problema que puede ser grave… gravísimo.

Es que esta mañana estalló la información de La Tercera, quien publicó que Arturo Vidal y otros jugadores fueron denunciados por drogar a una mujer en medio de un carrete en un local nocturno, esto mientras parte del plantel del Cacique celebraba el triunfo contra Deportes Iquique y los cumpleaños de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.

Y llegó la versión de la policía. En palabras del coronel Gerardo Aravena, de la prefectura Santiago Andes, “durante la madrugada del día de hoy, Carabineros se constituye en un local nocturno de la comuna de Vitacura, ante una denuncia por la ocurrencia de un hecho delictual al interior de este local, que habría afectado a una mujer mayor de edad”.

El Coronel Aravena agregó que “en ese contexto se toma contacto con la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Oriente, quienes disponen la participación e3 OS-9 y Labocar, en la realización de las diligencias para establecer la ocurrencia de los hechos. La investigación se encuentra en etapa preliminar, por tanto hemos estado haciendo las primeras indagaciones”.

Todos empadronados, Vidal en la comisaría

Respecto al traslado de los acusados a la comisaría, a la que fue trasladado sólo Arturo Vidal, el carabinero sostiene que “la denuncia se toma en el lugar, pero es trasladada a la unidad debido a que hay que tomar una serie de declaraciones y efectuar otras diligencias que se hacen en nuestra comisaria”.

Añade que “se sindica a un grupo de deportistas la denuncia, no puedo dar más antecedentes porque se están realizando diligencias y no queremos entorpecer la investigación. Detenidos hasta el minuto por este hecho no hay desde que se tomó conocimiento. Hay una denuncia por un delito que no nos corresponde dar la tipificación, pero sí es de connotación sexual que habría afectado a una persona al interior de un local nocturno”.

“La persona que mencionan (Arturo Vidal) efectivamente fue trasladado a la 37° comisaría dentro del contexto de las primeras diligencias, bajo la figura de un control de identidad investigativo y luego pudo continuar con sus actividades”.

El coronel Gerardo Aravena profundiza que “se realizaron varios empadronamientos, no sólo a esta persona. Conforme a los antecedentes se determinó hacer un control de identidad en la comisaría. Al resto se les realizó control de identidad preventivo en el lugar y también van a ser citados a tomar declaraciones”.

“Esto está recién en etapa de investigación, el personal especializado debe establecer varias diligencias. Fue el criterio del carabinero que toma el procedimiento en el lugar de los hechos. Es un control de identidad investigativo. No tenemos conocimiento si estaba en estado de ebriedad. Hay una persona que denuncia a nombre de la víctima”, sentencia el carabinero.