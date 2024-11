Carabineros consigna en un informe que el Mago Valdivia no recibió la fiscalización de su arresto domiciliario nocturno, tras ser visitado en la madrugada del jueves.

La situación judicial de Jorge Valdivia se vuelve a complicar. Según informó Meganoticias, el ex futbolista que se desempeñaba como comentarista es acusado de incumplir el arresto domiciliario nocturno que se le aplicó como medida cautelar.

Según el medio citado, tuvo acceso a un informe de Carabineros en el que se estipula que Valdivia no atendió la visita a su domicilio, la madrugada de este pasado jueves 21 de noviembre, a las 4:35 horas.

Cabe recordar que el campeón de América con la selección chilena y ex Colo Colo cumplió 13 días de prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, tras una denuncia por violación. La defensa de Valdivia logró cambiar la cautelar por arresto domiciliario nocturno, mientras la Fiscalía Oriente investiga una segunda demanda, también por las mismas causales que la primera denuncia.

“Carabineros de la 47 Comisaría de Los Dominicos informó un supuesto incumplimiento de Valdivia a su medida cautelar de arresto domiciliario al no encontrarlo cerca de las 04.35 am tras tocar en varias oportunidades el timbre en presencia del conserje”, informa Mega.

Timbre y citófono a las 04:35 de la mañana

Asimismo, informaron que el conserje también realizó llamados al citófono del departamento de Valdivia, agregando que “según un oficio presentado por la 47 comisaría Los Dominicos, al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, a las 04:35 horas Carabineros se constituyó en el edificio en donde vive Valdivia a fin de realizar un control de rutina”.

Acusan a Valdivia de no cumplir con el arresto domiciliario nocturno.

“Esto quedó anotado en el detalle de control policial que llevan los uniformados y en el cual se registra todas las visitas que le han realizado desde que está con esa medida cautelar”, complementaron.

Desde el entorno del jugador aseguraron que Jorge Valdivia no atendió la fiscalización de Carabineros debido a que no escuchó los llamados por estar durmiendo. Asimismo, la defensa del ex jugador consignó al tribunal que las cámaras de seguridad del edificio confirman que el otrora 10 estaba en su domicilio, ingresando a al inmueble antes de comenzar la hora establecida como cautelar.

Jorge Valdivia debe permanecer en su departamento de Las Condes entre las 22:00 y las 6:00 horas del día siguiente, esto por orden del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.