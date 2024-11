Un inesperado vuelco se dio en las últimas horas por la situación judicial del ex futbolista Jorge Valdivia, luego que Carabineros denunciara que quebrantara el arresto domiciliario que se le aplicó como medida cautelar tras una denuncia por violación.

Según lo que indicó Meganoticias, el “Mago” no atendió el llamado del personal policial que acudió hasta su departamento el jueves 21 de noviembre a las 4:35 de la madrugada, lo que quedó consignado en el reporte al octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Una versión que fue negada tajantemente por el propio Valdivia, que en declaraciones reproducidas por Radio Cooperativa se defendió de la acusación de Carabineros, al afirmar que desde que se decretó la medida cautelar, “he cumplido a rajatabla los horarios“.

La defensa de Jorge Valdivia a informe de Carabineros

“Llegué a mi casa antes de las diez y estuve toda la noche aquí. No escuché el timbre ni los llamados del conserje, pero no salí del edificio en ningún momento. Han venido entre 20 y 30 veces a fiscalizar, y en todas esas ocasiones he estado. Esta vez simplemente no escuché, pero estaba en mi departamento”, afirmó.

En esa línea, Valdivia agrega que “afortunadamente hay cámaras en el edificio que muestran que no salí. Si alguien duda de lo que digo, pueden revisarlas”. Incluso, advierte que le dio a Carabineros su número telefónico para que lo llamaran en caso que se repitiera esta situación.

“Les di mi número de teléfono a los carabineros para que, si esto vuelve a ocurrir, me puedan llamar. Así evito que se generen estas situaciones…que se sepa que he cumplido a rajatabla los horarios”, sentenció Valdivia.

Jorge Valdivia enfrenta a la justicia por denuncia por violación (Aton Chile)

¿A qué se arriesga el “Mago” por esta situación?

La decisión del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago es que Valdivia debe permanecer en su departamento de Las Condes entre las 22:00 y las 6:00 horas del día siguiente. Ante la denuncia de Carabineros, la Fiscalía pedirá la revocación de la medida cautelar y que vuelva a prisión preventiva.

Al respecto, el ex jugador enfatizó que “eso ya es materia de mi abogada. Yo estoy tranquilo porque sé que he cumplido con los horarios. Sería un estúpido si me escapara teniendo un arresto domiciliario. No necesito más problemas. Estoy colaborando y cumpliendo”.