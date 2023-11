Matías Fernández Cordero generó tremenda polémica tras ser denunciado por su expareja por violencia intrafamiliar este lunes 13 de noviembre recién pasado, pero ya rompió el silencio para acusar inocencia. Y su esposa igual lo defiende.

Lesly Otto, la actual esposa del jugador de Independiente del Valle de Ecuador, lo defendió con una historia en Instagram. Pero eso no fue todo ya que después comentó la publicación de un medio sobre la noticia para descuerar a la ex.

“¿A la fuga? (emoji de risa) Estábamos en mi casa y luego se fue donde el abogado. ¿Por qué suben desinformación y ensucian la imagen de una persona sin siquiera saber el trasfondo de la situación?”, disparó de entrada.

“No hay contexto, y tenemos pruebas de que la violencia fue de parte de la ex hacia Matías, mi hijo y yo (la verdadera esposa (emoji de risa))”, complementó Otto en comentarios.

“La ex dice que es la pareja, puedo escribir un libro con sus locuras”

“La ex dice que es la pareja y nosotros con Mati estamos casados (emoji de risa). Imagínate lo enferma que es para decir que sigue siendo la pareja”, continuó detallando. Y tras eso lanzó información muy delicada.

“Embarazada ella se pegaba combos en la guatita deseándole la muerte a la bebé, ayer Mati tomó en brazo a su hija ASUSTADA y la ex le pegó por la espalda para que se cayeran los dos“, reveló.

Así, expone que “tenían todo planeado al parecer porque después lo echaron a patadas de la casa y Mati nunca devolvió ni un golpe“.

“La tipa es la ex, desde que nació la hija que no están juntos porque la tipa es complicada, todo era color rosa hasta que hicimos oficial nuestra relación y dejaron de pasarle a la hija”, siguió disparando.

Después detalla que a la ex “no le basta con el dinero ahora quiere hundirlo a él, pero nosotros estamos casados, tenemos una relación muy sana y la ex no soporta ni que Mati quiera llevarla de vacaciones a la niña, entonces es un tema personal”.

Así, continúa señalando que “Dios quiera que pueda quitársela, porque yo creo que le mandan a hacer exámenes psiquiátricos la encierran, tiene dos hijas de papás diferentes y no hace nada”.

“Vive de las pensiones, anda de futbolista en futbolista probando suerte a ver cual es el próximo para seguir viviendo de las pensiones, las hijas descuidadas, la hija de Mati tres días con los mismos calzones, entonces que más esperar”, siguió.

“De tonta, nada”

“No y puedo escribir un libro con todas las locuras que hace la ex, ¡se caen de espaldas! Una vez se tiró encima del auto de Mati, se comió a un carabinero y luego fue a denunciarlo por atropello (emoji de risa). De tonta nada la tipa“, dice.

Tras eso le responde a una usuaria: “Seguiré defendiendo a mi familia señora hasta que salga la verdad a la luz, le faltaron el respeto a mi esposo, mi hijo y a mi, ¿y quiere que me calle? Si la gente con la que tratamos no tiene valores”.

“Obvio yo sé que en el mundo hay mucha gente que obra mal, que no tiene valores y que no saben lo que es el respeto. Y en este caso es todo al revés, la tipa amenaza a la hija para que prácticamente no nos quiera”, disparó.

“Está bien tener diferencias pero de ahí a enfermarle la mente a tu propia hija de 5 años y de pasadita hundir al papá ya es para psiquiatra”, concluyó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Matías Fernández en Independiente del Valle?

El futbolista de 28 años oriundo de Valparaíso arribó al elenco ecuatoriano en 2022 y actualmente tiene un contrato que lo vincula al club hasta 2025.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.