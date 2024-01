Cindy Nahuelcoy sigue explotando su lado comerciante. La árbitra debe cumplir un castigo de 30 fechas impuesto por la ANFP estrenó su nueva botillería para Año Nuevo y reveló cómo fue su debut. En diálogo con Las Últimas Noticias, la réferi dijo que a su local tiene productos para todos los gustos.

“Todo va súper bien hasta ahora, abrí en noviembre y lo tenía en marcha blanca porque me faltaba llenarlo. Lo tenía con poquitas cosas y ahora tengo hasta limones para la Michelada. Partí con lo básico como bebidas y cervezas, pero me faltaban vinos y destilados. Ahora hay mucha variedad para ofrecer”, relató.

Nahuelcoy, que antes tuvo un almacén de barrio, contó que recicló “casi todo lo que tenía y lo llevé a la botillería, desde las rejas, las máquinas y los muebles”. Para Año Nuevo casi no descansó: “Me quedé a dormir en el local y a las 11:00 AM ya estaba abriendo. Cerré de día”, aseguró.

“Había empezado muy de a poco y ahora ya está como quiero. También tengo helados, confites, cervezas con sabor, cervezas artesanales, cigarros y carbón para la parrilla. Se pueden armar el asado casi completo. Vivo en Cerro Navia, pero la botillería está en Pudahuel Sur”, continuó.

“Estuve su buen tiempo buscando un local en internet, publiqué en Facebook e Instagram varias veces preguntando sI alguien arrendaba o vendía una botillería. Fui a ver otras, eran caras y chicas, y este local me pareció cómodo en su espacio. Puedo poner bien la mercadería y mostrársela al cliente para que vea la variedad que tengo”, siguió.

Cindy Nahuelcoy y su botillería: “Me ha ayudado mucho en lo emocional”

El año pasado, Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza acusaron a Julio Bascuñán por supuestos favores a otra árbitra. Aseguraron que el réferi beneficiaba en designaciones a Leslie Vásquez por una supuesta relación sentimental entre ambos. Pero la denuncia terminó en una sanción de 30 fechas para ellas.

Desde entonces, Nahuelcoy sólo ha atendido su lado comerciante e incluso estrenó una fonda en Fiestas Patrias, la que llamó “no fueron 30 fechas, 30 años”. Ahora, dice que su nueva botillería la está ayudando en lo emocional mientras cumple el castigo impuesto por el Tribunal de Disciplina.

“Me gusta mucho estar ahí, me ha ayudado mucho en lo emocional. Al principio vendía menos, sobre todo los primeros días, pero hice una remodelación y, como ahora se ve todo lo que pueden comprar, eso le gustó a la gente. Yo cierro todas las noches de atención, aunque nunca estoy sola. Siempre está mi papá, Ricardo Nahuelcoy, mi mamá María Verónica Jara y mi hermano Ricardo”, contó a LUN.

“Viernes y sábado cierro a las tres de la mañana. Tengo un chico trabajando conmigo, es el mismo que tenía en el almacén. Está gran parte del día y yo en la mañana entreno, almuerzo en la casa y luego me voy al negocio. Tengo que hacer y recibir los pedidos”, siguió.

¿La reconocen? “Un día vino un chico, se acercó y me dijo, ‘¿usted ubica a Cindy Nahuelcoy? Se parece mucho a ella’. ¿Sí? Le respondí. Después vio noticias en redes sociales y cuando volvió me dijo, me mintió, me dijo que la conocía y era usted. Algunos me dicen, ‘vecina, ya sé quién es, la vi en las noticias’. Yo me río no más”, concluyó.

