Cindy Nahuelcoy aprovechó la víspera del Año Nuevo para entregar un anuncio muy especial en su vida. La árbitra, para seguir dándole rodaje a su desarrollada veta comerciante, estrenó su nuevo emprendimiento, justo este 31 de diciembre, y lo compartió por todas sus redes sociales.

Se trata de una botillería, la cual siempre soñó con inaugurar. Por nombre lleva su apellido y está ubicada en la comuna de Pudahuel. Considerando que el 31 de diciembre no hay horario de cierre legal para el expendio de alcohol, la árbitra le dio cierre al negocio a eso de las 6 de la mañana.

“Terminando el año de la mejor manera. Me lo propuse y lo logré! Les presento mi nuevo emprendimiento BOTILLERIA NAHUELCOY, ubicado en mi querido Pudahuel. Son las 6 AM y recién cerré el boliche. Me voy a mimir un ratito, ya que en unas horitas más tengo que abrir”, comentó Cindy en su cuenta de Instagram.

Además, la jueza aprovechó de enviarle buenos deseos a todos sus seguidores en redes sociales, quienes la apoyaron en el difícil año que se fue. “Les deseo un año maravilloso a toda mi gente hermosa, disfruten lo lindo de la vida!”, agregó.

Este no es el primer emprendimiento que inauguró Cindy Nahuelcoy durante 2023, mientras se encuentra sancionada por el Tribunal de Disciplina de ANFP. Además de su botillería, en Fiestas Patrias abrió una fonda en Puente Alto, llamada “No fueron 30 pesos, fueron 30 fechas”. También tiene un almacén en Cerro Navia.

De cara al 2024 a la árbitra le queda la mitad de su sanción por pagar. La última vez que arbitró por el Campeonato Nacional fue el 19 de mayo, en partido válido por la fecha 15. Es decir, ya transcurrieron las primeras 15 de 30 fechas de su castigo.

¿Por qué castigaron a Cindy Nahuelcoy?

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza denunciaron a Leslie Vásquez mediante un correo electrónico. Las árbitras acusaron a su compañera de aprovechar una supuesta relación sentimental con Julio Bascuñán para beneficiarse en designaciones de partidos.

